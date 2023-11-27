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歇業12年！東京「1碗21元」拉麵店重新開張　顧客：青春的味道

歇業12年…東京「1碗21元」拉麵店重新開張　顧客懷念：青春的味道

▲日本東京八王子市有一間佛心拉麵店，一碗只要100元日幣。（圖／翻攝自pekohara802 Twitter）

圖文／CTWANT

拉麵是日本最具代表性的美食，但因為物價上漲，一碗動輒上百元。意外的是，東京都八王子市出現一家佛心拉麵店，一碗拉麵只要100元日幣（約21元新台幣），每天有限量，還沒營業店門口就排了一堆人，相當熱門。

據《朝日電視台》報導，這間拉麵店自1970年代就存在，40年來一直受到民眾的喜愛，卻在12年前結束營業，讓許多顧客都感到不捨，直到26日又重新開張，上午11點門口已經排了50多人，大家都在等待懷舊的味道出現。有民眾早上7點就來了，還有人因為以前吃過，如今開業想再來懷念一次，「我在高中時經常來吃，這是一個很好的選擇，我的青春的味道」。

歇業12年…東京「1碗21元」拉麵店重新開張　顧客懷念：青春的味道

▲這間拉麵店曾歇業12年。（圖／翻攝自pekohara802 Twitter）

報導提到，拉麵是經由曾經吃過的醬油拉麵記憶，而重新製作的菜餚，雖然只要100元日幣，但配料都很齊全，品嚐起來是淡醬油口味，濃郁可口。店長青木崇浩指出，由於物價飛漲和日圓貶值，導致原料成本上升，他們充分利用鮮味調味，叉燒切成約4分之1如銀杏大小，麵條也自己製作，才有辦法壓低成本。而平日拉麵限量100份，假日也只有200份，同時商店也會出售原創商品。

青木崇浩坦言，這不僅是開業時的100元日幣促銷，而是永遠的100元日幣，他希望拉麵店能成為當地人話題的一部分，「我們可以將它提升為現代風格，視為文化的一部分保留下來」，希望變成每個人都珍惜的一間店。

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