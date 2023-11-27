員工另開群組沒加她！老闆爆氣怒炒12人　衛生部：講你壞話有益身心

▲琪耶達發現員工在沒有她的群組裡大講她的壞話後氣得將員工全都炒光。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女商人最近發現，手下的員工創了一個不包含她在內的群組，還在群內大講她的壞話，氣得她當場開除這些員工，並到警局報案，引起不少網友的注意，就連衛生部也留言勸她，讓員工宣洩情緒對員工的心理健康至關重要，不必太在意。

綜合當地媒體報導，甜點商人琪耶達（Kieda）日前在Facebook指出，她最近一次性炒掉了手下的12名員工，因為她發現，這些員工居然私自創了一個群組。

令琪耶達生氣的是，這些員工非但沒有將她加入群組，還在群內大講她的壞話，甚至有些員工還密謀要領完薪水後集體離職，期間更不忘對她多番嘲諷，讓她感到被背叛，十分生氣。

琪耶達表示，自己見到這些訊息後心如刀割，於是便召集所有員工，要他們在24小時內辭職。不僅如此，琪耶達還到警局報案，控告這12名員工試圖破壞她的公司，並「祝福」她的員工未來在職場上「能找到更好的雇主和工作環境」。

琪耶達的帖文在網上曝光後，瞬間引起不少網友的注意，就連馬來西亞衛生部也在下方留言，勸告琪耶達「員工創立群組時將上司排除在外是很正常的事，而且讓員工擁有宣洩情緒的自由和空間，對他們的心理健康至關重要，不必對員工的行為過度認真」。