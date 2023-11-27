COP28將登場！各方歧見太大　恐難達成「氣候目標10要項」

▲COP28將於阿拉伯聯合大公國杜拜登場。圖為該國為實現碳中和目標而蓋的太陽能設施。（圖／CFP）

文／中央社巴黎26日綜合外電報導

COP28氣候大會將於本週登場，由於在氣候融資等多項議題各方歧見不小，專家羅列10項攸關達成氣候目標要務的預判，若滿分為10分，則本屆大會取得成果期望值不到4分。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）將於11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，本屆氣候峰會將是對達標巴黎氣候協定努力的首次盤點。

全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度的「氣候目標」。

彭博新能源財經（BloombergNEF）一篇由負責全球政策主編卡明（Victoria Cuming）撰寫的分析指出，對實現巴黎協定極其重要的10項要務的進展，若以0到10、滿分10分衡量，各分項分數均偏低，整體平均連4分都不到。

這10項要務與分數為：一、達成攝氏1.5度氣候目標的2030年進程，1分；二、有效的全球進度盤點，3分；三、達成逐步汰除化石燃料，4分；四、達成能源轉型包裹協議，6分；五、詳加調整各項目標計畫，4分。

六、達成2025年調整財政目標，5分；七、富國允供的1000億美元氣候資金，6分；八、讓災損援助款機制上路，3分；九、達成新的財政目標，4分；十、確立有效減排與碳權機制，3分。

分析指出，與會各締約方很可能迴避承諾淘汰化石燃料，改以更模糊的「逐步減少」甚至連承諾都提不出。

法新社報導，經濟合作暨發展組織（OECD）表示，富裕國家可能已於去年達標每年向窮國提供1000億美元氣候融資，比原本承諾時間遲到兩年，且僅是「廣泛需求」的一小部分。

OECD負有監測這項承諾落實的任務，這筆資金是幫助開發中國家能源轉型、強化應對氣候加速變遷。

富裕國家2009年承諾，到2020年底前每年拿出1000億美元。OECD的最新數據指出，富裕國家2021年資助金額來到896億美元。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在最新報告的序言中寫道：「根據尚待完整核實的初步資料，這一目標可能終於在2022年達成。」

但柯曼也說，專家們預估到2025年底時開發中國家所需的應對氣候投資款項約為每年1兆美元，到2026至2030年間會攀升為每年約2.4兆美元，顯示就算富國達標，也是杯水車薪。

另一方面，歐盟負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，富裕國家幫助新興經濟體應對氣候變遷的全球性資金，出資者的標準不應取決於30年前，中國如今也該出錢。

胡克斯特拉20日向歐洲議會（European Parliament）說：「我們不能僅根據已開發、開發中國家的經濟劃分來籌錢，這種劃分1992年時可能合理，今則不然。」

由於這項資金是專為特別易受氣候變遷衝擊的國家，外界對於中國的角色究竟屬出資方或受益方，出現不同看法。

歐盟希望北京當局成為出錢方，而不是拿貸款和補助金的受益國。

COP28的談判基礎是1992年通過的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），目的是讓世界擺脫化石燃料依賴。

但自1992年以來的30年，若以人民幣計算則中國經濟規模已擴大逾60倍，目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。