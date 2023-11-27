員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭了

▲白髮婦每天清晨四處拾荒來維持生計。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

為了子女，寧願苦了自己。馬來西亞有一名白髮婦人每天清晨在街上拾荒，她的衣著整潔、氣質典雅，引起巡邏員警注意，但當婦人一說出上街拾荒原因，員警立刻被感動到差點潸然淚下。

該名員警在TikTok發片表示，當天清晨在八打靈再也的名家鎮巡邏時，恰好遇到正在拾荒的老婦人，他不忍老婦翻找垃圾上前關心，未料對方接下來說出無比催淚的拾荒原因。

老婦表示，丈夫在不久前病逝，孩子雖然已經長大在工作，但她「不想給小孩造成額外負擔，所以趁還可以走動時出來『工作』養活自己」。她表示，回收的收入雖然微薄，仍能滿足獨居的自己生活基本需求，所以每天努力自力更生。

員警被老婦的堅韌深深感動，當場拿出一些金錢援助，這下換成老婦被警員打動，激動緊握雙手向員警點頭道謝。影片曝光後，不少網友同情老婦遭遇，也批評婦人孩子害媽媽受苦，不過也有網友認為，在事情還沒確定前，外人不宜妄下定論。

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