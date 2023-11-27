法國教師遭「割喉斬首」當街死　6學生竟是幫兇！為1萬元出賣老師

▲法國歷史老師帕蒂遇害後，學校在附近設置了紀念他的牌匾。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國47歲歷史老師帕蒂（Samuel Paty）2020年在校外遭一名18歲車臣裔男子行刑式割喉斬首。雖然襲擊帕蒂的嫌犯事後已被警方擊斃，但另外6名協助犯罪的未成年學生則已全數被捕，並將於11月27日受審。

據路透社報導，帕蒂2020年在「言論自由」課程中，向學生們展示了與伊斯蘭教先知穆罕默德有關的諷刺漫畫，引發眾多穆斯林學生家長的反彈。隨後，帕蒂在校外遭一名男子行刑式割喉再徹底斬首，引發國內外關注。

警方事後迅速鎖定嫌犯的身份，確認襲擊帕蒂的是一名18歲的車臣裔俄羅斯男子，不過這名男子卻在襲擊發生不久後被警方擊斃。警方也以「預謀犯罪或伏擊」罪逮捕多名年齡介於14至15歲的學生，認為他們涉嫌幫助兇嫌指認並監視帕蒂的行蹤。

報導稱，這些將被起訴的未成年嫌犯中，也有一名15歲少女將被指控誣告，因為她曾告訴她的父母，帕蒂在課堂上展示了與先知有關的諷刺漫畫，但警檢調查發現，她當時根本不在班上。另外，此前還有報導稱，部分向襲擊者指認帕蒂的同學，竟是為了300歐元（約新台幣1萬300元）的酬勞而選擇出賣老師。

據悉，這6名未成年嫌犯都將被移交給兒童法院，並可能面臨最高2.5年的徒刑。法院將自11月27日起開始召開不公開聽證會，並預定於12月8日宣判。