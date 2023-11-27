沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

▲庫克受訪時提及蘋果員工必備特質。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近期受訪時透露，蘋果會僱用來自各行各業的人，不論是否擁有大學學位，或者是否懂得程式編碼（coding），但他唯一不能妥協的，就是員工必須具備「合作」特質，該公司所有優秀職員都相信「1+1=3」。

庫克登上英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的podcast節目，談論渴望尋求的員工特質。他說，蘋果會聘僱來自各行各業的人們，包括「有大學學位的人、沒有大學學位的人、會程式編碼的人、不會程式編碼的人」，以投入其他不同領域的任務。

不過，庫克仍鼓勵所有求職者學一點程式編碼，「這是表達自己的一種方式…這是我們唯一共享的全球性語言。所以我會建議這麼做。」

庫克也談到，蘋果每一位員工都相信1+1=3，這種擅長也樂於合作的特質，也是他迫切希望在全公司推廣的，「跟讓你發揮最好一面的人共事，這是一種不可思議的感受。從根本上來說，我們都相信1+1=3。你的想法加上我的想法，比一個人自己的想法還要好。」

此外，庫克也樂見團隊成員展現出好奇心及創造力，「所有這些特質都有助於成為一位優秀的團隊成員。」

2015年，庫克接受CBS「60分鐘」採訪時曾說，他想要尋找熱情、理想主義、不屈不撓的人才。另外一項很重要的是，他的員工必須想要改變世界、不滿足於現狀，並且擁有多元觀點。