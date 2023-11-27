岸田爆拿政治獻金吃高檔料理　民調跌至30%創上任以來新低

▲日本首相岸田文雄民調支持度下滑，創下上任以來新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本首相岸田文雄最新民調支持度跌至30%新低，這是他自2021年10月上任以來的新低點，甚至在「誰適合擔任下屆日本首相」的排名只拿到第六的成績。在此之際，他還被爆出與內閣成員使用政治獻金到高檔餐廳辦餐會，大啖懷石料理，引爆日本民眾不滿。

岸田支持度創新低 「下任首相適合人選」只排第6名

綜合日經亞洲、日經中文網報導，這份最新民調由日本經濟新聞與東京電視台於11月24日至26日進行，但岸田支持率只有30%，比去年10月下滑3個百分點，創下上任以來新低。民調數據顯示，受訪民眾對內閣不滿意度來到62%，這是自民黨回歸以來最高，原因與政策不良、缺乏領導力有關。

然而自從岸田內閣改組已來，已有多名副部長接連因不同事件下台，涉及逃稅、婚外情、涉嫌違反選舉法等。當受訪者被問及岸田應該繼續執政多久時，有30%的人希望岸田立刻下台。

▲30%受訪者希望岸田立刻下台。（圖／路透）

另外，受訪者也被問及「適合擔任自民黨總裁、也就是下任日本首相人選」，其中以自民黨前幹事長石破茂（16%）位居第一，接著是前首相小泉純一郎之子小泉進次郎（15%）、現任日本數位大臣河野太郎（13%），岸田文雄只排在第六名，支持率為4%。

拿政治獻金吃高檔料理 懷石料理帳單93萬日圓

在此之際，日媒《FLASH》指出，岸田與內閣成員爆出使用政治獻金到高級餐廳用餐。依據日本總務省24日公布的2022年政治獻金收支報告書，岸田文雄擔任代表的政治團體「新政治經濟研究會」光是2022年就聚餐66次，其中餐費超過10萬日圓的場合就有47次，合計金額達1923萬日圓。

大多數餐會地點辦在飯店，但也到過知名餐廳。依據紀錄，該研究會曾於1月與10月前往老字號料亭「築地治作」，分別支付20萬6945日圓（約新台幣4.46萬元）與58萬5548日圓（約新台幣12.6萬元）的餐費；米其林星級懷石料亭「玄冶店 濱田家」也是研究會聚餐地點之一，幫時花費93萬7992日圓（約新台幣20.2萬元）。

上述消息一出引發日本網友的不滿，認為「重要的事情在會議室談即可，為何要在高級的店進行呢」、「日本國人貧困化正在加劇，岸田首相本人推進增稅，後援團體在高級餐廳盡享奢華……是法國大革命前夕的王公貴族嗎？」