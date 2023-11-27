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超普通硬幣居然「價值百萬」　8歲童眼尖揪錯發了

8歲童眼尖揪錯！發現「這錯誤」　不起眼硬幣竟瞬間漲到百萬　

▲男童找到鑄造錯誤的1美分硬幣，經鑑定，價值飆漲至3萬至4萬美元（約新台幣94.7至126.3萬元）。圖為1美分硬幣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

專門蒐集稀有硬幣的TikTok網紅米勒（Eric Miller）於近日分享，有名8歲的男童意外在媽媽的硬幣堆裡發現了極其特別的1美分（penny），硬幣外表上看似普通，但其實藏有許多錯誤，讓原本價值僅1美分的硬幣，瞬間漲至3萬至4萬美元（約新台幣100萬元）。

據太陽報報導，米勒日前在TikTok上分享了這段趣事，指出有名8歲的男童意外在媽媽的硬幣堆裡，翻出「鑄造錯誤」的1美分。這枚硬幣於1969年製造，有字母S標記，這意味著硬幣是在舊金山造幣廠產出。

若仔細檢查硬幣，會發現錯誤顯而易見，「LIBERTY」自由字樣被印了2次，這讓字體產生了重影的效果，此外「In God We Trust」我們信仰上帝的字樣也同樣被印了2次。

8歲童眼尖揪錯！發現「這錯誤」　不起眼硬幣竟瞬間漲到百萬　

▲「LIBERTY」字樣被印了2次。（圖／TikTok　thecoinchannel）

8歲童眼尖揪錯！發現「這錯誤」　不起眼硬幣竟瞬間漲到百萬　

▲「In God We Trust」字樣被印了2次。（圖／TikTok　thecoinchannel）

米勒指出，男童隨後把這枚硬幣交給母親，母親則把硬幣給硬幣專家鑑定，由於此類鑄造錯誤的硬幣相當稀少，經鑑定後，確定這枚硬幣的價值瞬間漲至3萬至4萬美元（約新台幣94.7至126.3萬元）。

最後，米勒也鼓勵觀眾，「如果8歲的孩子能找到，你也許也能找到」。

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