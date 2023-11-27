美監獄人員「威逼囚犯口愛」　監視器死角淫行曝！不聽從就完蛋

▲被告把囚犯帶到監視器拍攝死角的地點，威逼口交，若敢不服從就會把違禁品放入囚犯牢房。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州蘇福克郡一名35歲監獄懲教人員強迫囚犯幫他口交，威脅若囚犯不服從將要承擔後果。如今此人已於24日被逮捕，遭控犯下三級不法性行為罪與瀆職罪。

福斯新聞報導，35歲男子密德爾頓（Jason Middleton）在河頭鎮一處監獄擔任懲教人員，任務是看守囚犯。但依據調查，就在今年4月26日至9月29日任職期間，他帶著一名囚犯進入監獄牢房之間的公用走廊，此處是監視器拍攝死角。據信密德爾頓把囚犯帶進走道後，把門關上，要求囚犯幫他口交，囚犯照做。

在整起事件發生之前，他曾威脅這名囚犯，若不聽從他的指示，就會把違禁品放進囚犯的牢房裡。囚犯一旦被發現藏有違禁品，可能面臨更多指控。

密德爾頓已於11月24日被逮捕。蘇福克郡地方檢察官蒂爾尼（Raymond Tierney）表示，被告遭控違反他的誓言，傷害他發誓要保護的人，努力工作的懲教人員在刑事司法體系之中發揮著至關重要的作用，他們被委託照顧與保護被囚禁者，辦公室不會容忍任何濫用此種信任的行為，也感謝警長辦公室在調查過程中的協助。

蘇福克郡警長托隆（Errol D. Toulon, Jr.）提到，對這名懲教人員的行徑感到震驚且厭惡，這是絕對不能容忍的行為。