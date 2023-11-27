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清零後遺症來了！陸「5毒齊發」病童塞滿醫院　專家：不會廣泛傳播

▲▼德國知名病毒學家克庫勒（Alexander Kekulé）。（圖／翻攝自X）

▲德國知名病毒學家克庫勒認為，中國新一波的呼吸道感染疫情不會影響德國。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

中國北方近來呼吸道感染案例激增，其中流行的病原體包括了流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等5類，引發國際關注。對此，德國知名病毒學家克庫勒（Alexander Kekulé）表示，中國的呼吸道感染潮蔓延至德國的機率不大，「德國暫時還沒有危險」。

克庫勒最近在德國周刊《焦點》的訪問中指出，雖然中國流出的內部疫情狀況令人擔憂，但他評估，中國的威脅性不大，即便是患有肺炎的孩子從中國來到德國，這種疾病也不太可能廣泛傳播。

▲▼中國呼吸道感染病例激增。（圖／CFP）

▲中國近來呼吸道感染病例激增，其中多數的病患為兒童。（圖／CFP）

克庫勒解釋，中國新一波的大爆發可能與此前的清零新冠政策有關。由於中國北方剛經歷了一場超級寒流，許多兒童的免疫系統在長達3年的新冠封鎖政策後，已變得十分脆弱，因此才容易感染多種病毒。

儘管如此，克庫勒認為，德國人群的免疫力狀況與中國不同，兒科護理水平也較高，加上直到目前為止，也沒有證據顯示這次的呼吸道感染與新病原體有關，因此他對中國疫情傳染到德國的狀況並不太擔憂。

▲▼中國呼吸道感染病例激增。（圖／CFP）

▲瑞士最近也有不少呼吸道感染病例，但克庫勒表示，這些病例與中國無關。（圖／CFP）

最近，瑞士也觀察到當地兒童的肺炎支原體感染病例有上升趨勢，但克庫勒表示，這些病例與中國沒有任何聯繫，並認為這只是新冠後出現的追趕效應。不過，克庫勒也沒有直接把話說死，表示學界依舊擔憂中國這一次的類流感疫情可能引發新一波大流行。

他直言，「這是世界衛生組織（WHO）不斷要求北京提供更詳細資料的原因之一，但在新冠疫情後，中國因地緣政治與經濟衝突原因，與國際科學家的合作已降到冰點，因此，如果當地的疫情失控，我們可能也會很晚才知道。」

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