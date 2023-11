老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

▲印度一名男子吵架後被妻子咬掉耳朵。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名男子和妻子發生口角,當他想要離開家中時,妻子竟然直接跳上他的背,一口將他的右耳給咬下來,男子怒而對妻子提告。

根據NDTV報導,住在德里Sultanpuri區的45歲男子20日上午和妻子發生口角,受害男子向警方表示,「當天上午9時20分左右,我到屋外丟垃圾,就叫妻子打掃房子,結果我回家後,她就因為一個不知名的問題開始跟我吵架。」

男子表示,其實之前就曾和妻子有過爭執,因為妻子要求將房子賣掉分錢給她,這樣自己就可以不用和孩子住在一起。

他說,兩人爆發口角後,妻子開始對他拳打腳踢,他將妻子推開後準備走出門外,「她從後面抓住我,狠狠地咬了我的右耳,導致我半個耳朵都被咬掉。」

後來是兒子緊急將他送往醫院治療,他也決定要對妻子提出刑事告訴,目前警方也已立案調查。

A woman allegedly bit off her husband's right ear in a fit of rage in Sultanpuri area in Delhi, police said on Sunday.



The 45-year-old victim told the police that the upper portion of his right ear got dismembered due to the bite and he had to undergo surgery. The victim filed a… pic.twitter.com/2y4DnMDppc