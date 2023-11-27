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女手術醒來發現自己「莫名被隆胸」　變巨胸女爆哭：我都65歲了

▲胸部,乳房,波霸。（圖／達志／示意圖）

▲女手術醒來發現自己莫名被隆胸。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國65歲女子金柏莉(Kimberly McCormick)成功瘦身後，前往墨西哥進行拉皮手術，沒想到醒來後感覺到胸部劇痛，發現自己竟然被做了沒有要求的隆胸和提臀手術，還因此多了美元75,000元（約台幣236萬元）債務，讓她崩潰大哭。

居住在華盛頓州的金柏莉，6年前曾在墨西哥瘦身中心花費美元13,000元（約台幣41萬元）接受減肥手術，近來她為了改善身上鬆垮的皮膚，再度前往墨西哥接受拉皮與提胸手術，沒想到醒來發現自己被做了沒有要求的手術。

金柏莉表示，「當我醒來時，我感覺我的胸部超痛，然後我就開始大哭」。後來她詢問醫生，為什麼沒經過她的允許就幫她做隆胸手術，工作人員竟然告訴她，「因為你說你想要飽滿的C罩杯」，讓她痛苦表示，「我永遠都不會這樣說，永遠不會」。

金柏莉表示，她發現醫生也沒有幫她做拉皮手術，而是做了提臀手術，護士見到她時還稱讚，「喔，你看起來真是太性感了」，讓她感覺更崩潰，「我都已經65歲了，完全沒有要追求性感，我只覺得好丟臉」。

女兒米斯蒂(Misty Ann McCormick)則控訴，母親的手術時間比預期長很多，她最初想要去探望母親時，還被醫院保全阻擋動粗，最後成功看到手術後的母親時，發現對方狀態看起來很糟。

米斯蒂表示，他們還被醫院人員勒索，說因為母親的住院時間比原本計畫的長，所以得多付美元2,500元（約台幣7萬多元），最後醫療費高達美元75,000元，如果他們不付的話就會被關，後來好不容易回到美國，向警察求助卻被嘲笑，母親還因為墨西哥住的病房很髒，導致嚴重感染被送到急診室治療。

金柏莉表示，她希望未來能再做手術把體內植入物移出，並提醒大家不要貪圖便宜手術，以免因小失大。

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