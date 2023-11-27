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察看手機意外發現「爸和老公性愛片」　人妻po網崩潰：被騙2年

察看手機意外發現「爸爸和老公性愛片」　人妻po網崩潰：被騙2年。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子意外發現爸爸和她老公外遇。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西近來傳出一起誇張事件，女子卡蜜拉(Camila Oliveira)近來查看45歲父親奧利維拉(Edielson Oliveira)手機時，意外發現父親竟然有外遇，而且對象還是她22歲丈夫儒尼尼奧(Juninho Virgílio)，氣得她在網路上公開相關證據，比八點檔還狗血的故事立即在網路上爆紅。

事件發生在巴西東部聖保羅州的阿拉拉夸拉市(Araraquara)，女子卡蜜拉22日在網路上自爆，她查看父親手機的對話紀錄時，意外發現父親竟然和她的丈夫外遇，而且這段關係已經長達2年，還找到2人在旅館開房的性愛影片。

同時被父親和丈夫背叛的卡蜜拉，一氣之下在臉書上把2人的對話紀錄和影片曝光，立即在網路上爆紅，獲得超過100萬人次觀看。從對話截圖中可看到，奧利維拉以金錢向女婿儒尼尼奧利誘，讓對方答應和他發生性關係。

察看手機意外發現「爸爸和老公性愛片」　人妻po網崩潰：被騙2年。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子跑去燒送給女兒女婿的車，被附近民眾圍毆。（圖／翻攝自Facebook）

與女婿的不倫戀曝光後，還有網友拍到，奧利維拉氣得跑到女兒卡蜜拉家中，放火燒了女婿儒尼尼奧的車子，他在大街上大吼大叫時，還朝附近住宅亂扔玻璃瓶，導致一名女子受傷，氣得現場民眾衝上前圍毆他。

奧利維拉後來因為燒毀汽車被帶到警局，他告訴警察，這輛車是他當初送給女兒和女婿的禮物。被玻璃瓶砸到腿部的女子，後來也因為腿傷送醫，案件正在調查中。

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