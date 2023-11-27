紐西蘭髮夾彎　廢除全球首創「無菸世代」最嚴禁菸法

▲紐西蘭原先推動全球最嚴格禁菸法，但如今將廢除。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭政府2022年通過全球開創性的「無菸世代」法案，即禁止2009年1月後出生的人合法購買香菸，逐步提高買菸年齡，禁止下一代吸菸。然而紐西蘭政府考量稅收因素決定廢除相關修正案，如此政策大轉彎的改變，讓公衛官員感到相當震驚，稱此舉將導致數千人死亡。

衛報報導，紐西蘭這項禁菸法原定2024年7月上路，旨在預防與吸菸相關的數千例死亡，也啟發英國近來推動的漸進式禁菸。

然而如今紐西蘭組成的是聯合政府，在民粹主義的紐西蘭第一黨（NZ First）拒絕讓外國投資客重返房地產市場的提議後，為了爭取該黨支持減稅措施，執政黨國家黨同意在2024年3月之前廢止禁菸相關修法，包括取消「去尼古丁化、減少香菸零售店、無菸世代」等。香菸銷售營收將用於減稅的財政缺口。

紐西蘭新任財政部長威利斯（Nicola Willis）表示，減少銷售香菸產品的商家數量等手段將大大減少政府收入。總理盧克森（Christopher Luxon）力挺這項決策，稱此一轉變將能防止菸草黑市出現，讓售菸店家免於成為犯罪者下手的目標，未來將持續透過教育及其他香菸相關政策來降低吸菸率。

只不過公衛專家對於政策大逆轉感到相當震驚，稱原本每年可能有希望拯救5000人的性命，特別是吸菸率高的毛利人。健康聯盟主席莫倫加（Lisa Te Morenga）稱，「這會是公衛的重大損失，且對菸草業來說是一場巨大勝利，他們拿到的利潤將以犧牲紐西蘭人的性命為代價」。

莫倫加也指出，近來預測模型顯示，若全面實施禁菸新法，相關規定可在未來20年節省大筆公衛成本，女性及男性的死亡率將分別下降22%、9%。