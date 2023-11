以色列油輪遭劫持！美戰艦出動救援　葉門反抗軍朝美艦射飛彈

▲美國驅逐艦「梅森號」。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國海軍阿利柏克級驅逐艦「梅森號」(USS Mason)26日出動,回應一艘在葉門海域與以色列有關連油輪所發出的求救訊號。當時有5名武裝份子劫持油輪,隨後離開,美軍展開追擊鳴槍示警,派出武裝直升機,日本驅逐艦從旁協助,把這些人逮捕。伊朗支持的葉門「青年運動」(Huthi)反抗軍事後朝梅森號發射2枚彈道飛彈。

綜合美聯社、福斯新聞等報導,這艘油輪「中央公園號」(Central Park)懸掛的是賴比瑞亞旗幟,在亞丁灣載運的貨櫃裝著磷酸,由以色列億萬富豪歐佛(Eyal Ofer)的英國倫敦國際船舶管理公司「佐迪艾克海運公司」(Zodiac Maritime)營運管理。

BREAKING:



The U.S. Navy has taken back control of the Israel-affiliated tanker “Central Park Vessel" after it was hijacked by Yemeni Houthi rebels earlier today.



The USS Mason managed to catch up with it before it reached a Yemeni port. pic.twitter.com/oJysgP9VN4