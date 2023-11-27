野生李政宰驚喜現身　吃完飯載法務部長回家！揭兩人「真正關係」

▲李政宰、韓東勳上周末巧妙現身首爾某排骨餐廳。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

韓星李政宰曾主演電影《與神同行》、Netflix韓劇《魷魚遊戲》，在演藝圈中占有一席之地。有南韓民眾周末晚間發現，李政宰在首爾某排骨餐廳現身，而站在一旁的人竟然是現任法務部長韓東勳。用完餐後，李政宰甚至開車載韓東勳回家。兩個人在現實生活中看似「毫無交集」，實際上卻互相熟識。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓知名男演員李政宰、南韓現任法務部長韓東勳在首爾特別市瑞草區瑞草洞某排骨餐廳享用晚餐的消息，從昨日（26）起傳遍了各大網路論壇，有網友上傳兩人一同用餐的照片，甚至還有粉絲在看到貼文後專門去現場堵人。

▲韓東勳隨後搭上李政宰開的車。（圖／翻攝自韓網）

一名網友表示，「今天在排骨餐廳裡面，看到（李政宰、韓東勳兩人）一起吃飯，一旁的市民朋友紛紛拿起手機拍照，而兩人也站在一起拍攝合照」；從照片中可以看到，李政宰、韓東勳笑著面對鏡頭，手上提著購物袋，裡面裝著請店家打包的餐食。

至於從其他張照片中則可以看到，韓東勳穿連帽衫搭配外套、運動鞋，衣著十分輕便。一名網友看到網路貼文後，甚至直接衝去現場目睹兩人風采，還拿到了韓東勳的親筆簽名。

其他網友則證實，韓東勳甚至指著一旁的李政宰，「他比我更有名耶！」

▲李政宰、韓東勳皆畢業於首爾現代高中。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，李政宰、韓東勳，前者在演藝圈占有一席之地、後者則從司法界轉戰政界，兩人在現實生活中看似「毫無交集」，其實兩人是就讀同一所高中的同學，1972、73年出生的兩人於1989年進入位於首爾市江南區狹鷗亭洞的現代高中就讀，是該所高中的第5屆學生，且於同一年畢業。

韓東勳的同學們向《月刊朝鮮》證實，其實韓東勳就讀現代高中後，從一年級第一學期起就一直擔任班長，在學校段考也總是拿到校排1至3名，且從國小就非常不希望自己淪為其他人口中的「媽寶」，非常討厭父母頻繁進入學校。