她車禍噴飛摔到鐵軌上　下秒遭火車輾過「當場斷兩截」

▲茱莉亞從公車窗戶噴飛，之後隨即又遭火車輾過。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西發生駭人事故，一輛公車行經平交道時，遭貨運列車迎面衝撞，37歲乘客茱莉亞（Julia de Albuquerque Violato）因為撞擊力道而從窗戶噴飛出去，並且重重摔在鐵軌上，未料隨即又遭火車輾過，軀體當場斷成兩截，意外瞬間都被行車監視器拍下。

G1及《大都會》等巴西媒體報導，這起事故發生於17日，公車跨越平交道時，已經能看見火車逼近並且不斷鳴笛，但不知為何似乎無法加快速度，左側遭衝撞後，車身位移、離開鐵軌，而貨運列車依然煞不住，繼續往前駛，並且輾過茱莉亞。

當地消防官員證實，唯一死者從公車上被拋飛，接著遭火車輾過。據報，茱莉亞與72歲老母親住在北阿薩（Asa Norte），當天正要把一些衣服送去友人經營的慈善商店，未料發生意外，當場喪命。她的葬禮已於20日舉行。

此外，還有另外5人受傷，傷勢包括身體瘀青及骨折等，3人已經出院。仍在接受治療的包括一名28歲男子，他出現腦水腫及腦出血，目前在加護病房插管。42歲公車司機沒有受傷，但一度陷入休克狀態，甦醒後仍在接受精神科觀察。

茱莉亞的母親指控，地方政府缺乏監督，鐵路公司未在平交道設立柵欄，公車公司使用老舊車型，司機沒有遵守交通規則，這一系列「犯罪行為」導致女兒的悲劇死亡，誓言為孩子伸張正義。而巴西國家陸路交通局（ANTT）則承諾，會盡速徹查真相。