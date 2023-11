以色列兄妹被俘互相打氣　苦撐50天獲釋才知「母親早被殺害」

▲以色列兄妹諾姆(左)與阿爾瑪(右)被俘虜50天後終於獲釋。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

以色列兄妹諾姆(Noam Or)與阿爾瑪(Alma Or)被哈瑪斯綁架50天,終於在25日獲釋。他們被俘期間互相給彼此打氣加油,但與家人團聚後才知道,母親已於10月7日慘遭謀殺,父親迄今下落不明。

16歲的諾姆與13歲的阿爾瑪獲釋後,受到祖父母與18歲哥哥亞里(Yali)的熱情迎接,後者因為從事部隊志願工作而逃過一劫。兄妹倆前往接受健康檢查後才被告知,50歲母親約娜特(Yonat)試圖躲避哈瑪斯時遭射殺,同齡父親德羅爾(Dror)被認為也遭綁架,但目前下落不明。

孩子們的舅舅阿哈爾(Ahal Besorai)向《衛報》表示,對於整個家族而言,要告訴孩子這個壞消息,真的非常艱難,「不幸的是,他們不知道我妹妹、也就是他們的母親被謀殺了。他們在50天內第一次見到家人,所面臨的第一個消息就是母親已經不在人世。我認為這是非常創傷性的,將會流下很多眼淚,承受很多痛苦。」

Teenagers freed by Hamas ‘were not aware their mum was murdered’ https://t.co/SrcsBvd1nx