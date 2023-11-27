　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

▲▼39歲街友霍金斯（Jeremiah Waylon Hawkins）遭射殺，行凶少年的父親正是當地街友慈善組織的領導人。（圖／翻攝臉書）

▲少年（右）射殺街友，而他的父親（左）正是當地街友慈善組織的領導人。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生悲劇案件，39歲街友霍金斯（Jeremiah Waylon Hawkins）被指控，在路邊垃圾桶後方性侵一名15歲少女，之後慘遭受害者男友持槍射殺。至於行凶少年身分也被揭露，他的父親正是當地街友慈善組織的領導人。

根據《蒙哥馬利每日之聲》等外媒取得的法庭文件，少年7月13日就曾報案，揭發霍金斯性侵女友的惡行，但警方找上受害者後，對方家長卻堅持拒絕提告，也不願意配合調查。時隔4個月，少年親自射殺了霍金斯。

根據街頭監視器畫面，少年22日持槍與霍金斯對質，局勢迅速演變為肢體衝突，他被對方扔了單車輪胎後，隨即連開2槍，其中一槍正中街友臉部。警方到場時，少年已經被路人群起壓制在地，但仍憤怒大喊，「他是個性侵犯，不要為他難過。他性侵15歲的女孩，不要幫他。」

▲▼波茨敦希望燈塔（Pottstown Beacon of Hope）的執行董事尼亞霍斯（Tom Niarhos）。（圖／翻攝自Facebook／Pottstown Beacon of Hope）

▲少年父親是當地街友慈善機構的執行董事，8月曾帶小兒子出席活動。（圖／翻攝自Facebook／Pottstown Beacon of Hope）

波茨敦警察局（Pottstown Police）引述驗屍結果指出，霍金斯被近距離擊中臉部一側，死因是頭部槍傷，死亡方式為他殺。少年的凶器則是他父親擁有的半自動手槍。

少年父親尼亞霍斯（Tom Niarhos）是波茨敦希望燈塔（Pottstown Beacon of Hope）的執行董事，該組織致力照顧當地街友，包括提供緊急庇護所。尼亞霍斯在兒子房間找到一張紙條，旁邊還有一袋衣服，顯示這孩子似乎計畫犯案後逃家流亡，他對於整起事件感到極度沮喪，「我唯一的評論就是，這是一場悲劇，我為霍金斯的家人祈禱。」

據悉，少年將被當作成年人受審，他已經被指控第一級謀殺罪、第三級謀殺罪、未成年人持有槍械、持有犯罪工具等罪名，目前被關押在蒙哥馬利郡青少年中心，預計下次出庭為11月30日。

►►►街友「車震爆乳人妻」被揍成豬頭　竟一夕爆紅！開趴激吻百萬網美

ET快訊
林襄10年前照片遭翻出！　釣出本人回應：世界上沒有醜女人
吳慷仁要徵經紀人！　拿影帝媽媽哭了…吳建豪傳訊息恭喜「好啦你
快訊／74萬人小心！　北富銀網銀、行動銀行登入全卡關
澳美女博士殺夫躲台灣3年！還是公司高層顧問　被逮過程曝
撞擊畫面曝！轎車0剎車猛撞「鏟起緩撞車」　駕駛頭部撕裂傷送醫
快訊／台開心農場宣布將熄燈
吳慷仁入圍15秒影片瘋傳　導演曝他拍攝「從沒NG」手語老師看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不爽老婆玩IG拍片　男吃醋割喉結婚17年妻！兒返家目睹媽屍體

老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

印度天打雷劈！強降雨引恐怖雷暴　單日20人遭奪命閃電劈死

超普通硬幣居然「價值百萬」　8歲童眼尖揪錯發了

疑因母公司遭網攻　日本LINE逾40萬筆個資恐外洩

印度41隧道工人受困15天！改垂直開挖救人　低溫9°C救援難度高

街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

野生李政宰驚喜現身　吃完飯載法務部長回家！揭兩人「真正關係」

清零後遺症來了！陸「5毒齊發」病童塞滿醫院　專家：不會廣泛傳播

紐航前CEO當上紐西蘭總理　盧克森宣誓就職

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

不爽老婆玩IG拍片　男吃醋割喉結婚17年妻！兒返家目睹媽屍體

老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

印度天打雷劈！強降雨引恐怖雷暴　單日20人遭奪命閃電劈死

超普通硬幣居然「價值百萬」　8歲童眼尖揪錯發了

疑因母公司遭網攻　日本LINE逾40萬筆個資恐外洩

印度41隧道工人受困15天！改垂直開挖救人　低溫9°C救援難度高

街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

野生李政宰驚喜現身　吃完飯載法務部長回家！揭兩人「真正關係」

清零後遺症來了！陸「5毒齊發」病童塞滿醫院　專家：不會廣泛傳播

紐航前CEO當上紐西蘭總理　盧克森宣誓就職

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

北市母子看牙卻越來越疼！意外揪出國中畢業「阿公級密醫」

不爽老婆玩IG拍片　男吃醋割喉結婚17年妻！兒返家目睹媽屍體

捲毛狗狗去美容「毛茸茸→禿頭」　奇特造型是在幫牠！

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

何豪傑氣到走心！　江俊翰被掐脖「滿臉漲紅」：感覺我要沒命了

林襄10年前照片遭翻出！　釣出本人回應：世界上沒有醜女人

「三星小辣椒」關懷盃奪冠另類花蓮4連霸　隊長莊海祥5打點當英雄

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

乘客空中激戰　空姐怒：把陰莖收回褲子裡

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

5種食物以為健康「其實超NG」

友達遭LG指控「壟斷價格」　韓法院罰328億

搭便車遭綁淪性奴　西班牙女頸掛鎖鏈求救

麥當勞糖醋醬何時可多給？前員工曝潛規則

生日沒出國　人妻一拳擊殺老公

女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒慘了

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

八卦媒體：梅西甩青梅竹馬妻　出軌女記者

明年南韓外國旅客消費退稅上限翻倍

更多熱門

相關新聞

女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒慘了

女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒慘了

美國34歲女子克莉絲汀(Christine Revels-Glick)在海邊遊玩時，由於附近沒什麼人便偷偷使用按摩棒自慰，以為不會被人發現的她，由於叫得太大聲引發民眾報案，結果狼狽被警察逮捕。

65歲女發現自己「莫名被隆胸」　變巨胸女爆哭

65歲女發現自己「莫名被隆胸」　變巨胸女爆哭

駐日美軍橫田基地「疑存140萬升PFAS汙染水」

駐日美軍橫田基地「疑存140萬升PFAS汙染水」

巴勒斯坦學生在美遭槍擊　家屬要求仇恨調查

巴勒斯坦學生在美遭槍擊　家屬要求仇恨調查

阻中國犯台　美軍擬亞太部署新陸基中程飛彈

阻中國犯台　美軍擬亞太部署新陸基中程飛彈

關鍵字：

北美要聞街友

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

連2波東北季風！最冷14度時間曝

高以翔逝世4周年「父親驚傳離世」！

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面