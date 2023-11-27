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以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯！　年紀最小僅14歲

▲▼以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯，包含24名女性和15名未成年人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯達成停火協議的第3天，以色列釋放了39名巴勒斯坦囚犯，包含24名女性和15名未成年人，年紀最小的僅14歲。他們返回約旦河西岸（West Bank）時，數百名巴勒斯坦群眾揮舞著旗幟歡迎他們回家。

根據CNN報導，以色列監獄管理局證實，他們已經釋放了來自7所監獄共39名囚犯和倍居留者，包含24名女性和15名未成年人。從曝光的畫面可以看到，當監獄巴士抵達約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）時，數百名巴勒斯坦人揮舞旗幟迎接。

▲▼以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獲釋的巴勒斯坦囚犯與家人緊緊相擁。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，被釋放的18歲以下青少年中，有2人年僅15歲，而年紀最小的才14歲。現年17歲的穆罕默德（Mohammad dar-Darwish）向BBC表示，他能夠回家真的開心地頭暈目眩；他因為向以色列士兵投擲汽油彈而被判7個月監禁，但他始終否認這項指控。

▲▼以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼約旦河西岸數百名群眾上街歡迎獲釋囚犯返家。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

在最新的停火協議中，以色列提出了一份可能獲釋的300名巴勒斯坦囚犯名單，名單中有40％是未滿18歲的少年，還有32名婦女和1名未成年少女。此外，這300人名單中，大多數都是在監獄裡等待審判，只有不到四分之一的人被定罪。

現年38歲的女子賈畢斯（Israa Jaabis）也在這次的釋放名單中，她的汽車2015年在距離約旦河西岸一個檢查站1.5公里處起火，結果被以色列認為是汽車攻擊未遂，儘管家人稱是引擎故障，仍被判處11年監禁，以色列甚至拒絕替在失火中臉部受傷的她進行治療。

賈畢斯被關8年後獲釋，她返家第一件事就是緊緊擁抱已經15歲的兒子，當年她被捕時兒子才8歲。

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