哈瑪斯「釋放俄籍人質」感謝普丁！　25歲男去音樂祭工作遭綁

▲哈瑪斯為了感謝普丁政府的立場，釋放了一名俄羅斯籍人質。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯26日釋放了第3批共17名人質，哈瑪斯也特別指出，為了向莫斯科在這場戰爭抱持的立場表達感謝，其中一名獲釋的外國人質為25歲俄羅斯籍男子。

根據《路透社》報導，哈瑪斯26日遵守停火協議，釋放了17名人質，包含14以色列人與3名外國人。哈瑪斯特別強調，其中一名獲釋的外國人為俄羅斯籍，而這麼做是為了感謝俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在以哈戰爭中所抱持的立場。

▲▼遭哈瑪斯綁架的25歲俄羅斯男子克里沃伊（Roni Krivoi）獲釋。（圖／路透）



《以色列時報》指出，獲釋的俄羅斯籍人質是25歲的克里沃伊（Roni Krivoi），他10月7日在以色列南部舉行的超新星音樂節（Supernova）上擔任音響技師，結果遭哈瑪斯襲擊綁架。

他的姐姐茱莉亞（Julia）說，克里沃伊在當天上午10時發簡訊向家人報平安，11時還傳送了自己的位置，但中午12時就變成一名講阿拉伯語的人接起電話，接下來就音訊全無，而家人們是在10月12日得知他是遭綁架的其中一人。