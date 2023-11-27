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加薩醫院300死誰炸的　人權觀察：火箭發射失敗造成

▲加薩醫院遭炸原因，倒下「火箭發射失敗」擊中。（圖／路透）

▲加薩醫院遭炸可能是「火箭發射失敗」導致。（圖／路透）

文／中央社日內瓦26日綜合外電報導

人權組織人權觀察今天指出，證據顯示，10月17日加薩走廊一間醫院傷亡慘重爆炸事件很可能是發射失敗的一枚火箭造成。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）這起爆炸在阿拉伯世界引起怒火，巴勒斯坦指責以色列空襲，以色列則表示，那是一枚發射失敗的巴勒斯坦火箭導致。

加薩衛生部表示，事件造成471人喪生，不過以色列對這個數字提出異議；非保密美國情報估計死亡人數「介於100到300人之間」。

人權觀察（Human Rights Watch）指出：「2023年10月17日在加薩阿里阿拉伯醫院造成許多平民死傷的爆炸，顯然是一枚諸如巴勒斯坦武裝團體常用的火箭推進砲彈造成。」

人權觀察表示，調查工作檢視照片和影片、衛星影像，以及對目擊者和專家進行訪談後，得出上述結論。

以色列和哈瑪斯都指控對方散布假消息並且觸犯戰爭罪，阿里阿拉伯醫院爆炸事件堪稱其中最激烈論戰之一。

哈瑪斯高階官員納伊姆（Basem Naim）告訴路透社，所有跡象都指向責任在以色列那邊，並且強調人權觀察的報告偏袒以色列，「不具決定性意義」。

「人權觀察沒有提出任何證據來支持他們的發現，也沒有提出目擊者證詞或獨立軍事專家見解。」他說哈瑪斯兩週前接到人權觀察提問，並且要求對方等到戰爭結束才公布報告。

以色列外交部發言人納順（Emmanuel Nahshon）批評人權觀察太晚公布報告。他在社群平台X上發文說：「花費超過一個月達成敷衍了事的結論，結果跟全世界只花兩天就達成的結論一樣。」

納伊姆強調，哈瑪斯早就提出願意讓任何國際調查委員會前往加薩進行徹底調查，包括人權觀察。

人權觀察危機和衝突部門主任邵葉（Ida Sawyer）表示：「加薩和以色列當局應該公布他們掌握到有關阿里阿拉伯醫院爆炸的彈藥殘留物和其他訊息等證據，以進行徹底調查。」

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