駐日美軍橫田基地「疑存140萬升PFAS汙染水」　濃度超標3600倍

▲駐日美軍基地橫田空軍基地疑似存有140萬升被有機氟化物（PFAS）汙染的水。（圖／達志影像／newscom）



記者張方瑀／綜合報導

日本媒體踢爆，位於東京的美軍橫田基地疑似存有140萬升被有機氟化物（PFAS）汙染的水，且存放濃度是日本國家規定安全標準的3600倍以上，知情人士透露，由於處理者些汙染水需要高額費用，因此很有可能繼續在基地內長期存放。

根據《東京新聞》報導，美軍內部資料以及對日本政府相關人士透露，美軍橫田基地在截至今年1月為止，疑似存有約140萬升被泡沫滅火劑所含PFAS汙染的水。事實上，橫田基地自2010年至2023年間，已經發生了8次泡沫滅火劑外洩的事件。

報導指出，目前疑似存放在基地內的140萬升汙染水，相當於4座25公尺學校游泳池，且每升濃度超過18萬納克，是日本對地下水和河流有機氟化物安全標準的3600倍以上。京都大學環境衛生學教授原田浩二擔心，如果發生洩漏事故，這些汙染水滲入土壤中成為地下水，可能會造成汙染進一步擴大。

美軍知情人士透露，儲水槽中的水原本是用在火災發生時，與含有機氟化物的泡沫滅火劑原液混合，但因設備問題，泡沫滅火劑原液倒流進了這些儲水槽中，造成了汙染。

關於汙染水的處理主要方法是焚燒，但美國國內已從2020年開始禁止焚燒PFAS，日本國內雖然有相關焚燒設施，但由於需要鉅額費用，美軍目前尚未針對此進行討論。

橫田美軍基地沒有對此事發表相關評論，僅表示，「作為基地設施和環境的管理者，我們將繼續遵守所有相關協議、義務和程序。」防衛省負責人則說，目前正在向美方進行確認，無法回應相關問題。

◆何為PFAS？

根據ABC NEWS報導，PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，自1950年代就被廣泛運用在廚具與化妝品等各領域。其中全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，日本已分別於2009年、2019年以及2022年全面禁止進口、在國內製造與使用。

日本政府宣布禁用的原因，主要是全氟辛烷磺酸、全氟辛酸以及全氟己烷磺酸易溶於水，但卻難以分解，一旦流入河川，將會長時間殘留於大自然與環境中，導致環保問題。

專家指出，這3類化合物一旦滲入土壤，就算經過1000年也不會分解，並且進入地下水，人類一旦提取含有這類物質的地下水過濾飲用，則會永久殘留於人體內。儘管日本國內還沒有相關調查，但是根據美國學術機關的研究，這3類化合物有引發癌症、造成新生兒體重與免疫力低下、血中膽固醇增加等健康風險。