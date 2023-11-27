西非獅子山軍營遭攻擊！　宣布「全國宵禁」飛機暫停起降

▲獅子山軍營遭襲擊後，持槍的不明人士站在街頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

西非國家獅子山共和國（Sierra Leone）首都一處軍營26日遭不明人士攻擊，就連當地監獄也遭遇襲擊，造成多名囚犯藉機越獄。獅子山政府隨即宣布全國宵禁，民航局也要求所有航班全部改期。事實上，獅子山自現任總統比歐於6月連任後，當地局勢就持續緊張。

根據《路透社》報導，獅子山首都自由城（Freetown）一處軍營26日上午遭不明人士襲擊，資訊部長巴赫（Chernor Bah）表示，除了軍營之外，還有一座監獄遭攻擊，目前不確定有多少囚犯藉機越獄。事件發生後，政府隨即宣布全國宵禁，呼籲民眾待在家中，而民航局也要求所有航班全部改期。

最新消息指出，比歐（Julius Maada Bio）在國家電視台上宣布，軍營攻擊事件的大部分主謀均已被逮捕，有關單位正在進行相關調查，「我們將追究責任，作為你們的總司令，我想向獅子山的每個居民保證，我們已經克服了這一挑戰。」

▲獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Bio）連任後當地政局動盪不安。（圖／路透）



目前尚不清楚在軍營襲擊事件中，是否有任何人員傷亡，但前總統科羅馬（Ernest Bai Koroma）發出聲明指控，派駐在他住所外的衛兵遭近距離槍擊身亡，而另一名衛兵也被帶走不見蹤影。他未透露有可能是誰發起襲擊，但他也譴責了攻擊軍營和殺戮的行為。

軍營襲擊事件發生後，路透社記者在自由城街頭遇見一群武裝分子，他們稱，「我們將淨化這個社會，我們知道我們要做什麼，我們的目標不是普通平民，他們（平民）應該繼續正常的生活。」

自比歐6月連任後，當地局勢就持續緊張，主要的反對派候選人拒絕承認選舉結果；事實上，去年8月獅子山就曾發生過反政府示威，當時造成至少21位平民和6名警察死亡。

獅子山在1991年至2002年間處於內戰狀態，死傷超過數萬人，這也導致該國經濟幾乎崩潰，比歐上任以來也無法解決。據統計，獅子山700多萬人口中，有60％生活在貧窮線以下，青年失業率是西非最高的國家之一。