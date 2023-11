巴勒斯坦學生在美國街頭遭槍擊！　家屬要求仇恨犯罪調查

▲在美國念大學的3名巴勒斯坦學生遭槍擊,目前傷勢不一正在接受治療。(圖/翻攝自X)



文/中央社華盛頓26日綜合外電報導

在美國念大學的3名巴勒斯坦學生昨天在佛蒙特州遭人槍擊,家屬今天等待他們接受救治的進一步消息同時,也呼籲美國官員從仇恨犯罪的角度調查這起事件。

路透社報導,警方表示,分別就讀羅德島州布朗大學(Brown University)的阿瓦塔尼(Hisham Awartani)、賓夕法尼亞州哈佛學院(Haverford College)的哈密德(Kinnan Abdel Hamid)、康乃狄克州三一學院(Trinity College)的阿邁德(Tahseen Ahmed)昨晚在佛蒙特大學(University of Vermont)附近遭人槍擊,傷勢不一,正接受治療。

Three young Palestinian men, Hisham Awartani, Tahseen Ali and Kenan Abdulhamid, students at Brown and other US universities, were shot last night on their way to a family dinner in Burlington, USA. Their crime? Wearing the Palestinian keffiyeh. They are critically injured. And… pic.twitter.com/OwafFkHwg4