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傳哈瑪斯願延長停火2至4天　估多放20至40名人質

▲以色列官方首度公開人質返國畫面。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

▲人質返回以色列。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

文／中央社加薩走廊26日綜合外電報導

與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團關係密切的消息人士今天透露，與以色列目前在加薩走廊（Gaza Strip）休戰的協議於明天到期後，哈瑪斯願意延長停火2至4天。

法新社報導，這名消息人士告訴法新社：「哈瑪斯集團（Hamas）通知調停人，該抵抗運動願意將目前的休戰協議延長2到4天。該抵抗運動認為，此舉有可能確保20至40名以色列犯人獲釋。」這話指的是哈瑪斯10月7日突襲以色列南部期間挾持的人質。

哈瑪斯武裝分子今天釋放第3批人質，包括4歲美國女童，交換更多巴勒斯坦人獲釋。

停火4天的協議於24日生效，內容包括人質交換。以色列軍方今天表示，13名人質返回以色列國境，其他4人則前往埃及。

美國總統拜登宣布，上述13人包括4歲美國女童。其他4人獲釋不在停戰條件之下，包括一名俄羅斯裔以色列人，哈瑪斯表示，這是要「回應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所做的努力」。

在今天交換人質行動後，根據停火協議從24日以來獲釋的以色列人質總數為39人。

以方表示，作為交換，今天也有39名巴勒斯坦犯人獲釋。以色列過去兩天已經從監獄中釋放78名巴人。

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