拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

▲美國總統拜登宣布，哈瑪斯釋放了一位4歲美國籍女童，「她自由了，現在人在以色列」。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登26日宣布，遭到囚禁在加薩走廊的4歲美國女童今天獲釋，平安回到以色列。他敦促以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團延長停火，讓更多人質得以獲釋。

法新社報導，拜登在倉促安排的記者會中說：「她自由了，現在人在以色列。」以色列軍方稍早宣布哈瑪斯集團（Hamas）今天釋放17名人質。

拜登說：「她經歷可怕的創傷。」

路透社報導，拜登表示，哈瑪斯戰士10月7日突襲以色列期間，艾丹（Abigail Edan）目擊雙親遇害，並且被挾為人質。

拜登在記者會中說：「她經歷的事令人難以想像。」

▲艾丹（Abigail Edan）目擊雙親遇害，接著被哈瑪斯挾為人質。（圖／路透）

拜登表示，他稍後會跟以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

他期盼哈瑪斯也釋放其他美國人質，並且希望停火期間延長，讓人質繼續獲釋。

「我們不會停止努力，直到每一位人質回到他們所愛的人身邊。」

美聯社報導，遭挾持人質年齡介於4歲到84歲之間，包括艾丹。美國確認她是首名獲釋的美籍人質。