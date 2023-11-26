　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

▲▼八卦媒體Direto do Miolo聲稱，梅西因為出軌女記者蘇菲亞（右）而與妻子「瀕臨離婚」。（圖／翻攝自X）

▲八卦媒體Direto do Miolo聲稱，梅西因為出軌女記者蘇菲亞（右）而與妻子「瀕臨離婚」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與青梅竹馬的妻子安東內拉（Antonella Rocuzzo）的愛情故事一直為人津津樂道，但最近這對模範夫妻卻驚傳婚姻陷入危機，甚至有爆料稱，梅西與妻子已經分房睡，而導致這對夫妻不合的竟是一名30歲的體育記者蘇菲亞（Sofía Martinez）。

巴西與阿根廷多家八卦媒體指出，梅西背叛了他9歲就愛上的女孩，與蘇菲亞發生了婚外情導致這對相伴了27年的神仙眷侶產生衝突，除了分房睡以外還有可能離婚。有媒體為了增加新聞可靠程度，甚至將蘇菲亞採訪梅西的影片截取出來，指控2人互動情形曖昧。

▲▼阿根廷球王梅西與愛妻安托內雅（Antonela Roccuzzo）及三個兒子。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）

▲梅西與愛妻安東內拉是青梅竹馬的戀人。（圖／翻攝instagram@antonelaroccuzzo）

對此，蘇菲亞憤怒地表示，「我完全不知道這荒謬的謠言究竟是從哪來的！我其實和安東內拉也有接觸過，他們夫婦和記者們的關係都很好，總是對我們露出笑容。我和梅西的關係與其他記者和他關係唯一的不同點，就在於我是女人，所以媒體就杜撰了這些謠言，真是可恥！」

與此同時，與梅西一家關係極其密切的西班牙中場法布雷加斯（Francesc "Cesc" Fàbregas Soler）的妻子丹妮拉（Daniella Semaan）也忍不住否認相關傳聞，並猛烈抨擊這一報導稱，「這到底是什麼新聞？沒有任何意義，也沒有任何正確的資訊！」

不過，相對於緋聞女主角和隊友的妻子，梅西夫婦似乎一點也沒有被這起風波影響，因為有媒體25日就拍到，這名足球巨星正帶著一家大小在奧蘭多的迪士尼樂園開心出遊。

ET快訊
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處
Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　親曝原意
大陸網紅「馬哥」駕車自撞死亡
「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！
搭小黃「一上高架就沒油」！孩子錯過比賽　還要幫運將推車
嘴唇乾「2動作」是大忌！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

美國登月攏是假？AI「畫紅圈圈」判定造假　普丁笑：相當有趣

為「3年環球旅遊」賣房買遊輪船票！　女出發前驚知：行程取消了

男車禍滿臉血無法呼吸　求助警察卻遭「電擊上銬」重傷昏迷

喜事變喪事！新郎婚禮上槍斃新娘、岳母和小姨子　連射5人後輕生

散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

小型飛機墜毀奧地利雪山！黑煙衝天遮蔽天空　已尋獲4遺體

暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

蛇蠍女Tinder勾引28歲富商！見面才知是已婚窮小子　怒殺人棄屍

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

挑戰大阪通天閣巨型溜滑梯　這角度看超像推進去「火化」

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

美國登月攏是假？AI「畫紅圈圈」判定造假　普丁笑：相當有趣

為「3年環球旅遊」賣房買遊輪船票！　女出發前驚知：行程取消了

男車禍滿臉血無法呼吸　求助警察卻遭「電擊上銬」重傷昏迷

喜事變喪事！新郎婚禮上槍斃新娘、岳母和小姨子　連射5人後輕生

散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

小型飛機墜毀奧地利雪山！黑煙衝天遮蔽天空　已尋獲4遺體

暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

蛇蠍女Tinder勾引28歲富商！見面才知是已婚窮小子　怒殺人棄屍

首登金馬！Lulu獲讚「主持完勝陶晶瑩」　謙虛回應：繼續努力啦

臺北戰神隊史首勝出爐！　丁聖儒狂轟生涯新高27分撂倒海神

剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

目睹孩童窒息！男大生「飆車載他去醫院」被記曠課：不虧

趙少康嗆民進黨「燒殺擄掠」　溫情喊話民眾黨未來立院還可合作

克羅馬27分大三元+蔣淯安17分10助攻　台啤雲豹狂掃3連勝

「侯康配」直搗賴清德台南票倉　侯友宜吶喊：人民國家需要我！

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

大陸汽車網紅「馬哥」駕車自撞亡！合夥人證實：他永遠離開我了

航運家族百年慶　益利、新興見證兩岸航運史

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

破380萬瀏覽！女友開心宣布懷孕　不孕男傻了

5種食物以為健康「其實超NG」

八卦媒體：梅西甩青梅竹馬妻　出軌女記者

以色列最美人質獲釋　曾絕望告白父母：愛你

彩券印錯他照買　爽中1200多萬

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃

想去杜拜慶生被拒　人妻一拳揍死老公

哈瑪斯人質伙食曝！10泰人獲釋：沒被虐待

母女眼鏡王蛇咬死　真相驚呆警方

眼鏡妹分屍女家教逃死刑　韓法官：可教化

深夜遛柴　飼主意外撞見「日本情侶車震」

撒12萬！他7小時「馬拉松性愛」累垮賣淫妹

更多熱門

相關新聞

老公長期冷暴力「愛愛超敷衍」她出軌後悔：沒有爽

老公長期冷暴力「愛愛超敷衍」她出軌後悔：沒有爽

一名人妻表示，結婚十多年，幾年前開始婚姻出現問題，老公說話不耐煩，無心經營夫妻感情，重心都放在工作跟小孩，連行房都省略，感受不到被愛的感覺，溝通過後沒有改善，剛好工作上出現一位對她示好的男生，但她依然愛著老公，雖然最後沒有忍住出軌了，但她一點都沒有爽的感覺，「不是自己愛的人」。

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

被嗆懦夫！梅西警告小將「小心說話」

被嗆懦夫！梅西警告小將「小心說話」

台鐵工程車出軌！貢寮=福隆一度單線雙向行車　初判施工路線不平整

台鐵工程車出軌！貢寮=福隆一度單線雙向行車　初判施工路線不平整

阿根廷球迷遭暴打　梅西率整隊退場

阿根廷球迷遭暴打　梅西率整隊退場

關鍵字：

梅西出軌Sofía Martinez

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

伍佰合肥演唱會　被爆粉絲喊「退票」

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

快訊／7-11開出2張千萬發票！

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

嫌爸媽窮酸！女大生自認「富二代」　一驗DNA傻住

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時優惠碼」

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面