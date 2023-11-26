美國登月攏是假？AI「畫紅圈圈」判定造假　普丁笑：相當有趣

▲普丁被告知美國上世紀的登月任務可能含有虛假內容時，表示「相當有趣」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁24日出席一個與人工智慧（AI）產品有關的展覽時，被告知Google的AI技術「神經網路」（neural network）曾判定，美國成功登月的照片可能存在虛假內容，而普丁對此表示「相當有意思」。

綜合俄新社與俄羅斯衛星通訊社新聞報導，在參觀過程中，普丁檢視了俄聯邦儲蓄銀行如何辨識虛假照片和影片的方法，而銀行數據研究部門的負責人向普丁介紹，Google的「神經網路」也曾對美國登月任務的照片進行分析。

"Интересно". Реакция Путина на рассказ о том, что нейросеть усомнилась в достоверности фотографий американской миссии на Луне. pic.twitter.com/5GjHy4CKmP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 24, 2023

他指著照片告訴普丁，「紅色的部分就是被AI判定為造假的地方。也就是說，這張照片幾乎所有物體在AI看來都是假的。但AI對中國月球車的照片進行分析後，沒有發現任何特別的問題。」

俄聯邦儲蓄銀行行長格列夫（German Gref）強調，上述論述並非俄羅斯公司所提出，「為了避免偏見，我們運用了美國的AI系統，並基於多個參數，得出上述結論。」對此，普丁回應道，「相當有趣。」

美國和蘇聯上個世紀圍繞「太空競賽」展開了激烈競爭。期間，美國實施了一系列代號為阿波羅計畫（Apollo Program）的登月飛行任務，但自從美國的「阿爾忒彌斯1號」登月計畫屢遭推遲以來， 坊間對美國將「阿波羅11號」載人太空船送上月球的質疑聲也變得越來越多。