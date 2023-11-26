為「3年環球旅遊」賣房買遊輪船票！　女出發前驚知：行程取消了

▲美國芝加哥女子阿里希（Kimberly Arizzi）的環球旅遊夢碎。（圖／翻攝自Life at Sea與Miray）

圖文／CTWANT

為了圓遊輪夢賣房賣家具，竟換來一場空。美國芝加哥女子阿里希（Kimberly Arizzi）為體驗長達3年的環球旅遊，不惜賣掉一切資產，只為變現買到船票，怎料遊輪公司出發前夕爆發問題、行程傳出無限期延後，更讓她陷入「退錢大戰」麻煩中。

據《Business Insider》報導，由Life at Sea與Miray合作經營的遊輪「MV Gemini Cruise」，原定今年11月從伊斯坦堡出發，3年內暢遊全球7大洲及135個國家。遊客出發前雖僅需支付5000美元（約新台幣15.8萬）首付金，但每年光是房費就高達10.9萬美元（約新台幣345萬）。

已退休並擁有「船托邦」夢想的阿里希，為了未來3年的船上生活賣掉了公寓、所有家具及大量衣服，搬到拖車公園生活，並在今年3月買好船票，之後只需飛到土耳其，就能體驗所有志同道合的人聚在一起，完成某些事的船托邦生活。怎知Life at Sea與Miray竟在今年3月發生糾紛，之後甚至分道揚鑣。

阿里希表示，整件事從2月下旬推出的MV Gemini Cruise，居然在3月被宣布要大修後，就朝不對的方向發展，但為遊客舉行的網路會議仍在5月舉行，好在她收到消息後已提前在4月完成退款，並遺憾表示，「也許他們（公司）承諾過頭了」，才會發生這樣的事，她也將登上另個短期遊輪，旅行到明年夏天。

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