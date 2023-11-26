　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲美國一名男子因在散步時遭流浪漢擋路而開槍將其打死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國68歲男子艾利歐特（Craig Sumner Elliott）因被流浪漢堵住道路，而對其開槍導致對方重傷身亡。這名男子近日被警方逮捕後，被控「故意過失殺人」和「強化個人使用槍枝」罪，並可能面臨最高21年的監禁。

據CNN報導，9月28日下午，艾利歐特帶著2隻寵物狗在加州的園林市（Garden Grove）散步時，突然遇到睡在人行道中央的40歲男子阿瓦洛斯（Antonio Avalos），於是艾利歐特輕輕地用手推車輕推對方，試圖喚醒阿瓦洛斯。

然而，阿瓦洛斯被喚醒後卻開始對艾利歐特大喊大叫，還起身朝艾利歐特扔鞋要他立即離開。從現場影片可見，艾利歐特隨後從手推車中取出一把被當地治安部門許可的手槍，對著阿瓦洛斯連開3槍，導致阿瓦洛斯受重傷死亡。

當地警方在11月17日將艾利歐特逮捕歸案，而橘郡（Orange County）地方檢察官辦公室也以「故意過失殺人」和「強化個人使用槍枝」罪，將艾利歐特控上法庭。艾利奧特將於12月15日接受傳訊，一旦他的罪名成立，就會面臨最高21年監禁。

ET快訊
梅西被爆出軌30歲女記者　狠甩愛妻！傳2人「已分房恐將離婚」
12歲影后林品彤家世起底　「是養樂多家族後代」
喜事變喪事！泰新郎婚禮上槍斃新娘　連射殺5人
百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯
阿公抱孫遭酒駕男撞倒！　8月大嬰拋飛腦出血
林品彤12歲封后被誇「天才演員」　郎祖筠揭初見印象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

美國登月攏是假？AI「畫紅圈圈」判定造假　普丁笑：相當有趣

為「3年環球旅遊」賣房買遊輪船票！　女出發前驚知：行程取消了

男車禍滿臉血無法呼吸　求助警察卻遭「電擊上銬」重傷昏迷

喜事變喪事！新郎婚禮上槍斃新娘、岳母和小姨子　連射5人後輕生

散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

小型飛機墜毀奧地利雪山！黑煙衝天遮蔽天空　已尋獲4遺體

暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

蛇蠍女Tinder勾引28歲富商！見面才知是已婚窮小子　怒殺人棄屍

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

挑戰大阪通天閣巨型溜滑梯　這角度看超像推進去「火化」

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

美國登月攏是假？AI「畫紅圈圈」判定造假　普丁笑：相當有趣

為「3年環球旅遊」賣房買遊輪船票！　女出發前驚知：行程取消了

男車禍滿臉血無法呼吸　求助警察卻遭「電擊上銬」重傷昏迷

喜事變喪事！新郎婚禮上槍斃新娘、岳母和小姨子　連射5人後輕生

散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

小型飛機墜毀奧地利雪山！黑煙衝天遮蔽天空　已尋獲4遺體

暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

蛇蠍女Tinder勾引28歲富商！見面才知是已婚窮小子　怒殺人棄屍

嘴唇乾「2動作」是大忌！吃柑橘類恐裂更慘

梅西出軌30歲女記者？狠甩青梅竹馬愛妻　傳2人「已分房恐將離婚」

張凌赫「山洞掐脖吻」經典場面！狂親白鹿22次：我快缺氧了

金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

恩師榊原良行病逝　彭政閔不捨：謝謝教練一生為棒球的付出

鄰居關門太大聲！新北火爆男「失控揮球棒」砸爛信箱　下場慘了

12歲影后林品彤家世起底　「是養樂多家族後代」外公曾任大學校長

「榊原流」強調靈魂　大弟子振總：所有棒球都是他教我

變心速度最快的三大星座男！TOP 1喜歡刺激生活　膩了就會涉獵新對象

吃劇毒河豚1死8送醫！食藥署曝「致命風險」：吃後10分鐘就唇舌發麻

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

破380萬瀏覽！女友開心宣布懷孕　不孕男傻了

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

5種食物以為健康「其實超NG」

以色列最美人質獲釋　曾絕望告白父母：愛你

彩券印錯他照買　爽中1200多萬

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃

想去杜拜慶生被拒　人妻一拳揍死老公

哈瑪斯人質伙食曝！10泰人獲釋：沒被虐待

母女眼鏡王蛇咬死　真相驚呆警方

深夜遛柴　飼主意外撞見「日本情侶車震」

眼鏡妹分屍女家教逃死刑　韓法官：可教化

撒12萬！他7小時「馬拉松性愛」累垮賣淫妹

飛機引擎空中爆炸！機身劇烈晃動狂噴火花

更多熱門

相關新聞

5種食物以為健康「其實超NG」

5種食物以為健康「其實超NG」

美國加州女醫師布朗（Mijin Brown）經常在TikTok發布影片，宣導健康知識。她點名了5種「沒有想像中那麼健康」的食物，包括果汁、部分水果、燕麥奶、燕麥粥、米餅，可能是含有過高糖分，或容易對血糖造成巨大影響等等。

節儉伯1.2億捐全鎮　生前到處打零工

節儉伯1.2億捐全鎮　生前到處打零工

彩券印錯他照買　爽中1200多萬

彩券印錯他照買　爽中1200多萬

美近百人吃哈密瓜染沙門桿菌　FDA擴大召回

美近百人吃哈密瓜染沙門桿菌　FDA擴大召回

壓頸害死佛洛伊德　白人警獄中遭刺重傷

壓頸害死佛洛伊德　白人警獄中遭刺重傷

關鍵字：

美國北美要聞Craig Sumner Elliott槍擊Antonio Avalos

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

伍佰合肥演唱會　被爆粉絲喊「退票」

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

快訊／7-11開出2張千萬發票！

嫌爸媽窮酸！女大生自認「富二代」　一驗DNA傻住

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時優惠碼」

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面