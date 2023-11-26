散步被流浪漢擋路！他「連轟3槍」害對方重傷死　最高判監21年

▲美國一名男子因在散步時遭流浪漢擋路而開槍將其打死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國68歲男子艾利歐特（Craig Sumner Elliott）因被流浪漢堵住道路，而對其開槍導致對方重傷身亡。這名男子近日被警方逮捕後，被控「故意過失殺人」和「強化個人使用槍枝」罪，並可能面臨最高21年的監禁。

據CNN報導，9月28日下午，艾利歐特帶著2隻寵物狗在加州的園林市（Garden Grove）散步時，突然遇到睡在人行道中央的40歲男子阿瓦洛斯（Antonio Avalos），於是艾利歐特輕輕地用手推車輕推對方，試圖喚醒阿瓦洛斯。

California jogger Craig Sumner Elliott, 68, is charged with manslaughter after 'filming himself killing homeless man sleeping on sidewalk near Disneyland': Police say victim threw a shoe at suspect before being shot three times https://t.co/Pn3rcFQVLX pic.twitter.com/c9bndmsint — Daily Mail Online (@MailOnline) November 22, 2023

然而，阿瓦洛斯被喚醒後卻開始對艾利歐特大喊大叫，還起身朝艾利歐特扔鞋要他立即離開。從現場影片可見，艾利歐特隨後從手推車中取出一把被當地治安部門許可的手槍，對著阿瓦洛斯連開3槍，導致阿瓦洛斯受重傷死亡。

當地警方在11月17日將艾利歐特逮捕歸案，而橘郡（Orange County）地方檢察官辦公室也以「故意過失殺人」和「強化個人使用槍枝」罪，將艾利歐特控上法庭。艾利奧特將於12月15日接受傳訊，一旦他的罪名成立，就會面臨最高21年監禁。