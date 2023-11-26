媽開車一半突中風暈倒！6歲幼女展現機智反應　打電話成功獲救

▲ 美國密西西比州一名母親約蘭達（Yolanda Cook）日前開車帶著6歲女兒布萊恩娜（Bryanna Cook）探望奶奶時，在路途中突然中風昏倒。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

美國密西西比州（Mississippi）一名母親日前駕車載6歲女兒出門，路途中突然中風暈倒。而女童在意外發生後，冷靜地撥打電話求救，所幸在經過2個小時的溝通後，救護人員成功救援母女倆，目前該名母親已順利出院返家休養。

根據《鏡報》報導，美國密西西比州一名母親約蘭達（Yolanda Cook）日前開車帶著6歲女兒布萊恩娜（Bryanna Cook）前往普雷斯頓，探望布萊恩娜的奶奶時，約蘭達在行駛途中突然中風昏倒，導致車子失控撞入一旁樹林。

事發當下，因為約蘭達昏倒沒有反應，布萊恩娜立刻打電話給自己的祖母求救，而祖母得知此情況後，便叫布萊恩娜撥打電話向警方求救。之後布萊恩娜按照祖母的指示，打電話求救，成功聯繫上調度員拉托尼亞（Latonya Malone）。

2人聯繫上後，布萊恩娜向拉托尼亞描述了她周圍的環境、汽車距離道路有多遠以及母親約蘭達目前的情況。拉托尼亞指出「布萊恩娜在電話中能夠告訴我們她和媽媽要去哪裡，祖母也提供了幫助，根據她們離開家的時間來告訴我們她們當時可能會在哪邊。」

所幸最終在救護人員經過2個小時的搜救後，成功尋獲母女倆，將2人送往醫院治療，約蘭達也在10月31號當天順利出院回家休養。事後，布萊恩娜表示「我幫助了我的媽媽，我救了她。而且在醫院時我會扶她起床、陪她在走廊散步，因為我愛她。」

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