台中和平單軌車剎車輪脫落　3越籍人士被甩出輕重傷

▲單軌車剎車輪軸脫落，3名越籍人士在轉彎處被甩出，造成2人輕重傷送羅東醫院救治，一人則無受傷。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市和平區25日發生單軌車剎車輪脫落翻覆事件，3名越籍男子到台七甲線62.8公里處訪親友，搭乘單軌車時摔落公尺邊坡下，造成2人輕重傷、1人無明顯外傷，經民眾報案後台中市消防局立即派出梨山警義消前往救援，將傷者先送往梨山衛生所急救後，再轉送羅東醫院救治，其中1人頭部外傷顱內出血前還在加護病房觀察中。警方表示，3名男子持觀光簽證來台，其中有2人逾期滯留，目前由移民署宜蘭專勤隊處理。

▲傳動剎車的輪軸脫落，造成單軌車無剎車，從50公尺高處衝落至轉彎處，3人被甩出邊坡下。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

台中市消防局昨(25)日上午8點16分接獲民眾報案指稱，和平區台七甲線62.8公里環山部落附近有載送蔬果的單軌車翻覆，單軌車上有3名越南籍男子跌落邊坡受傷，請求協助。勤務中心立即派出梨山消防分隊派遣兩輛救護車前往，並使用流籠將傷者運送至路旁，救護人員檢查傷勢，其中2人頭部受創，1名年約45歲，右眉一處撕裂傷意識清楚，1名年約47歲，臉部多處撕裂傷意識清楚，另1人則無明顯外傷未送醫。

和平警分局獲報趕往處理，2名傷者後送宜蘭羅東博愛醫院治療，3人皆為越南籍，分別為TRUONG，在今年5月26日持觀光簽證入境；另2人為TRAN及NGOC，在今年6月21日持觀光簽證入境，已逾期停留。警方現場勘查發現是單軌車剎車輪軸脫落，造成單軌車從50公尺高無剎車衝落至轉彎處後翻車，車上3人被甩出邊坡下受傷。