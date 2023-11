暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

▲伊朗雪崩造成5死4傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

伊朗西部的奧什托蘭庫赫山(Oshtorankuh)近來遭遇暴雨和大雪的極端天氣,最高的聖柏蘭峰(San Boran peak)隨後在23日爆發大規模雪崩,一支伊朗登山隊慘被雪埋,造成5死4傷。

外媒引述伊朗官方通訊社IRNA指出,當地政府在奧什托蘭庫赫山連日遭遇暴雨和大雪後,對當地發出了危險警告,但這支9人登山隊還是在23日展開了登山之旅,開始攀爬這座海拔4150公尺的山。

