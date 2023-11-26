暴雨大雪堅持上山！「鐵齒登山隊」慘遇雪崩　5人成冰屍4人受傷

▲伊朗雪崩造成5死4傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗西部的奧什托蘭庫赫山（Oshtorankuh）近來遭遇暴雨和大雪的極端天氣，最高的聖柏蘭峰（San Boran peak）隨後在23日爆發大規模雪崩，一支伊朗登山隊慘被雪埋，造成5死4傷。

外媒引述伊朗官方通訊社IRNA指出，當地政府在奧什托蘭庫赫山連日遭遇暴雨和大雪後，對當地發出了危險警告，但這支9人登山隊還是在23日展開了登山之旅，開始攀爬這座海拔4150公尺的山。

Avalanche Kills Five in Iran



Recent heavy snow and rain has apparently triggered a deadly incident at San Boran in Lorestan ???????? - where five bodies have been recovered and four others injured. (IRNA)



Courtesy Iranian Red Crescent pic.twitter.com/MeKiWbHOz5 — RT_India (@RT_India_news) November 25, 2023

這支頑固的登山隊在登山過程中不幸遭遇雪崩，慘被大雪困住。於是伊朗紅新月會立即派人前往現場施救。從紅新月會拍到的畫面可見，雪崩發生時，揚起的「雪煙」伴隨著轟隆隆的聲響與地動山搖將整個斜坡吞沒，完全遮蔽了人們的視線。

紅新月會隨後在這座距離首都德黑蘭西南方約300公里處的山峰尋獲5名登山者的屍體，而其餘4名倖存者則被送往醫院急救。報導稱，雪崩在伊朗並不常見，而這起意外據信與近日的極端氣候有關。