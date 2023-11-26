蛇蠍女Tinder勾引28歲富商！見面才知是已婚窮小子　怒殺人棄屍

▲夏爾瑪用假名字假身分上網認識女伴，沒想到卻遇到蛇蠍女子，最終慘死。（圖／ndtv）

記者王佩翊／編譯

印度一名已婚男子佯裝成單身富商在Tinder尋找外遇對象，隨後認識一名女子。怎知兩人相約見面後，他才發現對方是看上他的假富商身分，想要綁架謀財才會約他出來。事後女嫌發現男子其實根本只是個窮小子，家人也無法支付100萬盧比（約新台幣38萬元）的贖金，因此憤而與男友一同將其撕票，並棄屍荒野。

根據《新德里電視台》報導，28歲已婚男子的夏爾瑪（Dushyant Sharma）在Tinder上化名為「柯里」（Vivan Kohli），並假冒成富商。他2018年2月認識27歲的賽絲（Priya Seth），兩人在Tinder聊天3個月後決定約出來見面。

賽絲邀請「柯里」到她的租屋處約會，夏爾瑪欣然答應，然而正當他以為可以用假身分欺騙女方感情時，卻遭到賽絲綁架。當夏爾瑪走進賽絲租屋處時，隨即被另外2名同夥卡姆拉（Dikshant Kamra）與瓦利亞（Lakshya Walia）制伏。其中卡姆拉是賽絲的正牌男友。

3人隨後使用夏爾瑪的電話致電他的家人企圖勒索，並要求對方支付100萬盧比的贖金。夏爾瑪的父親表示，當時兒子在電話中崩潰說道，「爸爸！他們會殺了我，快給他們100萬盧比，救我出去！」隨後賽絲搶過電話開始辱罵夏爾瑪的父親，並要求他們把100萬盧比匯到兒子的戶頭裡。

夏爾瑪的父親告訴她，「我沒有那麼多錢，但是我會盡量湊到30萬盧比（約新台幣11萬元）。」賽絲隨後拿走夏爾瑪的金融卡，並取得密碼，從中取出2萬盧比（約新台幣7600元）的現金。

3人發現夏爾瑪並非所謂的德里富商「柯里」，只是一個不知名的已婚窮小子，因此氣得將其撕票。他們先試圖勒死夏爾瑪，隨後又拿枕頭想將他悶死，但是夏爾瑪都活下來，於是最終他們拿刀劃開他的喉嚨。3人隨後將夏爾瑪的屍體塞進行李箱，棄屍荒野。夏爾瑪的屍體直到2018年5月4日才被尋獲。