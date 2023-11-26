中日韓外長今釜山會談　王毅要求朴振：在台海議題遵守「一中原則」

▲日本外務大臣上川陽子、南韓外交部長朴振、中國外交部長王毅26日在釜山進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓、日本、中國外長會談時隔3年，今日（26）在南韓釜山召開。此前，南韓相繼與日本、中國各自進行雙邊會談。其中，南韓外交部長朴振和日本外務大臣上川陽子談及慰安婦南韓法院判決問題，並討論未來韓日兩國政府合作方向。至於和中國外交部長王毅的會談，朴振則呼籲中國在韓半島議題上扮演關鍵角色；王毅則要求，韓方應在台海議題遵守「一中原則」。

▲南韓外交部長朴振、日本外務大臣上川陽子26日上午在釜山進行雙邊會談。（圖／CFP，下同）

＊韓日外長會談

根據《韓聯社》，朴振26日上午在釜山廣域市海雲台區SIGNIEL BUSAN飯店，和日本外務大臣上川陽子進行長達85分鐘的日韓外長會談，比原先預定的一小時還要多出25分鐘，首先雙方針對23日南韓首爾高等法院對於慰安婦精神賠償的判決結果各自交換意見，在該二審判決中，日本政府獲判必須向每名慰安婦賠償2億韓元。

日本政府在判決出爐後，秉持著早在1965年日韓請求權、2015年慰安婦協議時便已徹底解決該項議題的立場，認為南韓首爾高院的判決「違反國際法」，強烈要求南韓政府必須實施適當的措施。《韓聯社》指出，是否存在著個人賠償請求權，是訴訟時的一大爭論。

▲朴振、上川陽子提到南韓法院對於慰安婦精神賠償問題的判決。（圖／CFP）

對此，上川陽子則再度向朴振傳達日方立場；朴振則回應，韓方尊重2015年朴槿惠政府與安倍政府所簽署的《慰安婦協議》，將之視為兩國對於慰安婦議題的正式談判，強調韓日兩國應致力於恢復受害者們的名譽與尊嚴，並尋求發展未來具建設性、未來指標性的兩國關係。

朴振、上川陽子對於未來日韓、乃至於美日韓在尖端技術方面的合作與兩國領事當局間的合作達成共識，並認為日韓兩國在聯合國等國際舞台必須秉持相同立場，而為此雙方須持續取得溝通。

隨著南韓尹錫悅政府在外交領域上選擇向日本靠攏，根據日媒《讀賣新聞》，日本政府決定在2030年世界博覽會主辦城市候選，更加鞏固對於南韓釜山主辦的堅定立場。

▲南韓外交部長朴振、中國外交部長26日在釜山進行雙邊會談。（圖／路透）

＊韓中外長會談

中國外交部長兼中共中央政治局委員王毅，時隔2年多再度出訪南韓。對於如今韓半島（朝鮮半島）緊張情勢升溫，王毅向朴振表達中方的擔憂，並承諾中方將扮演關鍵角色、協助半島情勢穩定，雙方在逐步口譯（consecutive interpreting）下進行了長達2個多小時的會談。

朴振向王毅提到北韓最近發射軍事偵察衛星、以及北韓加強與俄羅斯在軍事領域上的合作等議題，表示北韓發射衛星的舉動不僅無視國際社會的警告、甚至違反聯合國安理會決議，嚴重威脅南韓國防安全，認為只有北韓立刻停止軍事挑釁、走上非核化的道路，才符合韓中兩國的共同利益，向王毅呼籲中方應扮演關鍵角色。

南韓外交部透露，朴振和王毅也針對中國國家主席習近平的訪韓問題交換意見，雙方在高層互訪的重要性上達成共識。同時，朴振也和王毅談論台灣問題，王毅秉直著中方一貫立場，稱台灣問題始終是中國的「核心利益」，要求南韓遵守「一個中國」立場；至於朴振則強調，韓方在台灣問題上的立場不會改變。

▲朴振、王毅提到台灣問題。（圖／路透）

朴振與王毅一致認為，經濟合作是推動韓中關係發展的重要原動力，雙方決定強化互惠實質合作，以應對多變的對外環境與局勢，在美中激烈競爭下持續確保韓中兩國可以促進的經濟合作。朴振強調，管控供應鏈穩定、保護南韓企業在中國境內的活動、活絡影視和遊戲方面的交流相當重要。

另外，朴振也誠摯邀請中國，在2030年世界博覽會主辦城市候選能夠支持南韓釜山；對此，王毅表示，中方將誠摯考慮韓方的提議。