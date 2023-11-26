　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列最美人質獲釋！女大生平安回家　曾絕望告白父母：愛你們

▲▼以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放，腿部受傷的她和紅字會人員交田。（圖／翻攝自X@MarinaMedvin）

▲以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放，腿部受傷的她和紅字會人員交談。（圖／翻攝自X@MarinaMedvin）

記者羅翊宬／綜合報導

在經過卡達的斡旋後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列進行談判，雙方以釋放加薩走廊扣押的以色列人質、關押在以色列的巴勒斯坦囚犯為交換條件，今天哈瑪斯更釋放第2批人質，包括13名以色列人、4名泰國人。其中，21歲的以色列女大生蕾格芙（Maya Regev）因此獲釋，她是在音樂節慘遭俘虜的人質。

根據《以色列時報》、《The Messenger》，以色列衛生部證實，原本被哈瑪斯囚禁在加薩走廊的21歲女大生蕾格芙，在登上第2批獲釋人質名單後，已經平安抵達以色列南部區首府巴爾謝巴的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），儘管腿部受傷，但在經過院方治療後，目前情況穩定、也無生命上的大礙。

從以色列當地媒體《坎恩新聞》（kann news）發布的一段影片中，可以看到蕾格芙被哈瑪斯恐怖分子護送至紅十字會的貨車上，她拄著拐杖、左腳被抬起並被包紮起來，躺在貨車裡微笑，和紅十字會的工作人員交談。

報導指出，一臉青春洋溢的陽光型正妹蕾格芙是爸媽呵護在手掌心捧的掌上明珠，10月7日這天剛好與她18歲的弟弟伊泰（Itay Regev）參加超新星音樂節（Supernova），他們非常開心能參加這場盛事，無奈最終卻淪為哈瑪斯無情襲擊的標靶，姐弟倆也因此被哈瑪斯恐怖分子俘虜。

▲▼以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放。（圖／路透）

▲以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放。（圖／路透）

姐弟倆的父母透露，當遇到哈瑪斯襲擊後，蕾格芙打電話告訴父親，「我們快要被槍殺了」。蕾格芙的父親伊蘭表示，當下他要求女兒躲起來，之後開車前往音樂節現場，不過未能獲准進入，在現場也始終未能尋獲女兒和兒子。最後，蕾格芙向母親傳送簡訊，「我愛妳」。

在兒女失蹤後，伊蘭便再也沒有聽過和孩子們有關的消息，直到某一天收到某親友傳送來的影片，發現伊泰被扣為人質後，才深信伊泰「到現在還活著」，證實伊泰並沒有死於槍擊。

不過即便蕾格芙成為首名獲釋的音樂節人質，伊泰至今仍被哈瑪斯扣押在加薩，目前無法得知他的健康狀況。

ET快訊
快訊／林書豪轉隊首度大三元！　5連勝打爆前東家
30歲台中女警遭撞！　頭部重傷送醫
買iPhone不附充電器卻有「蘋果貼紙」！　內行揭1用途
離奇！廂型車倒退嚕阿嬤遭壓死　車上3歲孫沒事
不滿姊姊遭罵「妓女」　他狂毆姊男友「吐血昏迷亡」
吃河豚中毒「1死8送醫」　毒物醫揭3危險特性：沒有解毒劑
3家Buffet宣布漲價！　每人最多貴630元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰飛機引擎空中爆炸！機身劇烈晃動狂噴火花　乘客嘔吐暈厥

中日韓外長今釜山會談　王毅要求朴振：在台海議題遵守「一中原則」

日本男婚攝忙拍照「不斷退後」！從3樓屋頂墜落　重傷命危

人質返以色列畫面首曝！　61輛救援卡車抵加薩北部「開戰來最多」

節儉阿伯「1.2億遺產捐給全鎮」！生前超低調　到處割草打零工

21歲人妻拋家棄子「跟陌生男出國」！　秒被賣到緬北當豬仔

以色列最美人質獲釋！女大生平安回家　曾絕望告白父母：愛你們

亞航前CEO獨子結婚了！砸1.5億娶地產大亨千金　送賓客愛馬仕超奢華

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃　渡水被淹死擠爆河岸

曾控中資介選　阿根廷新總統「對北京態度軟化」引熱議

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

遇自行車接連違規騎上人行道　副站長狂勸「用牽的」怒報警

泰飛機引擎空中爆炸！機身劇烈晃動狂噴火花　乘客嘔吐暈厥

中日韓外長今釜山會談　王毅要求朴振：在台海議題遵守「一中原則」

日本男婚攝忙拍照「不斷退後」！從3樓屋頂墜落　重傷命危

人質返以色列畫面首曝！　61輛救援卡車抵加薩北部「開戰來最多」

節儉阿伯「1.2億遺產捐給全鎮」！生前超低調　到處割草打零工

21歲人妻拋家棄子「跟陌生男出國」！　秒被賣到緬北當豬仔

以色列最美人質獲釋！女大生平安回家　曾絕望告白父母：愛你們

亞航前CEO獨子結婚了！砸1.5億娶地產大亨千金　送賓客愛馬仕超奢華

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃　渡水被淹死擠爆河岸

曾控中資介選　阿根廷新總統「對北京態度軟化」引熱議

「侯無懼、趙無私、韓無我」　洪孟楷揭藍3特質成選戰勝負關鍵

65歲以上長者11／27起擴大接種肺炎鏈球菌疫苗　QA一次看

全台最美「溫泉燈節」來了！12座燈區點亮夜晚　還能逛市集、跟水豚玩

快訊／林書豪轉隊首度大三元　領軍國王5連勝打爆前東家鋼鐵人

陸兒童呼吸道疫情爆發　官方：與多種病原體「疊加」有關

台南東山咖啡節登場　黃偉哲：品嚐東山啡你莫屬

黃珊珊挨批「破壞藍白合戰犯」？　柯文哲抱屈：不必要

泰飛機引擎空中爆炸！機身劇烈晃動狂噴火花　乘客嘔吐暈厥

Super Junior前進高雄「2萬張門票60秒搶光」　搶票還有機會等清票

「按摩挑逗」人妻淪陷！推拿師：每周1次是妳的福利　妻怒告女客

林采緹「52秒運動片」狂晃！網暈：一直上上下下　彎腰掉出超兇畫面

國際熱門新聞

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

破380萬瀏覽！女友開心宣布懷孕　不孕男傻了

彩券印錯他照買　爽中1200多萬

想去杜拜慶生被拒　人妻一拳揍死老公

以色列最美人質獲釋　曾絕望告白父母：愛你

母女眼鏡王蛇咬死　真相驚呆警方

哈瑪斯人質伙食曝！10泰人獲釋：沒被虐待

澳洲漁村爆鼠患！「瘟疫鼠」連車都啃

深夜遛柴　飼主意外撞見「日本情侶車震」

眼鏡妹分屍女家教逃死刑　韓法官：可教化

撒12萬！他7小時「馬拉松性愛」累垮賣淫妹

以色列9歲童終於回家！「激擁父親」影片曝

員工開群組偷罵她！　女老闆：忍痛開除5人

哈瑪斯：將延後釋放人質

更多熱門

相關新聞

無人機襲擊以色列貨輪　伊朗疑是幕後黑手

無人機襲擊以色列貨輪　伊朗疑是幕後黑手

一艘貨運輪船在當地23日晚間至24日凌晨間於印度洋遇襲，所幸並未造成人員傷亡。一名五角大廈官員告訴美聯社，這艘由以色列某億萬富翁所有的船隻，疑似遭到伊朗無人機的攻擊，但美方沒有提供情報來源。

哈瑪斯人質伙食曝！10泰人獲釋：沒被虐待

哈瑪斯人質伙食曝！10泰人獲釋：沒被虐待

以色列9歲童終於回家！「激擁父親」影片曝

以色列9歲童終於回家！「激擁父親」影片曝

以為9歲女兒死了！以色列父今天把她接回家

以為9歲女兒死了！以色列父今天把她接回家

成功接回17名人質　以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯

成功接回17名人質　以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯

關鍵字：

國際焦點以色列哈瑪斯加薩走廊人質

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

伍佰合肥演唱會　被爆粉絲喊「退票」

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

快訊／7-11開出2張千萬發票！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時優惠碼」

好市多黑五最後1天！隱藏優惠揭曉

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面