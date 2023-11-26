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人質返以色列畫面首曝！　61輛救援卡車抵加薩北部「開戰來最多」

▲▼ 以色列官方首度公開人質返國畫面。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

▲ 以色列官方公開人質返國畫面。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈24日停戰第一天，哈瑪斯釋放24名以色列及外國獲釋，以色列官方首度公開他們回到家鄉的畫面，目前也正審查預計26日獲釋的第三批人質名單。25日還有61輛載著救援物資的卡車送抵加薩北部，為開戰以來最大批援助。

根據《天空新聞》，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室26日首度公開24日獲釋的13名以色列人質畫面，可見他們面帶微笑，在以軍士兵護送下，安全返回哈特澤里姆空軍基地（Hatzerim Air Force Base）。

據《美聯社》先前報導，以哈停火協議規定，以色列每釋放3名被關押的巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯就會釋放一名以色列人質。人質被挾7周後，24日停火第一天有13名以色列人、10名泰國人及一名菲律賓人獲釋，25日晚間也有13名以色列人及4名泰國人獲釋，已於26日抵達以色列。

CNN報導，納坦雅胡辦公室聲明表示，已經收到預定於26日從加薩獲釋的人質名單，「安全官員正在檢查名單」，也已傳達人質家屬。

▲▼載有救援物資的卡車開往加薩北部。（圖／路透）

▲ 載有救援物資的卡車開往加薩北部。（圖／路透）

另一方面，聯合國指出，25日有61輛載有食物、水和緊急醫療用品的卡車在加薩北部卸貨，為10月7日哈瑪斯突襲以色列以來，對加薩北部的最大批援助。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）25日聲明宣布，以哈停火第二天，有11輛救護車、3輛大巴和一輛平板卡車開往希法醫院協助撤離，還有200輛卡車開往與埃及接壤的尼扎納過境點（Nitzana crossing），至當地晚間已有187輛進入加薩，包括12.9萬公升燃料。

巴勒斯坦紅新月會早前則聲明指出，25日收到埃及紅新月會的187輛卡車物資，並向加薩市及加薩北部地區派遣自10月7日以來最大規模援助車隊。

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