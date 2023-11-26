人質返以色列畫面首曝！　61輛救援卡車抵加薩北部「開戰來最多」

▲ 以色列官方公開人質返國畫面。（圖／翻攝自X／Prime Minister of Israel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈24日停戰第一天，哈瑪斯釋放24名以色列及外國獲釋，以色列官方首度公開他們回到家鄉的畫面，目前也正審查預計26日獲釋的第三批人質名單。25日還有61輛載著救援物資的卡車送抵加薩北部，為開戰以來最大批援助。

The National Public Diplomacy Directorate in the Prime Minister's Office, via the Government Press Office, has released the first official video of the release of 13 of our hostages last night (Friday, 24 November 2023) upon their arrival to the Hatzerim Air Force Base. pic.twitter.com/YcrGxyQS1e — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 25, 2023

根據《天空新聞》，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室26日首度公開24日獲釋的13名以色列人質畫面，可見他們面帶微笑，在以軍士兵護送下，安全返回哈特澤里姆空軍基地（Hatzerim Air Force Base）。

據《美聯社》先前報導，以哈停火協議規定，以色列每釋放3名被關押的巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯就會釋放一名以色列人質。人質被挾7周後，24日停火第一天有13名以色列人、10名泰國人及一名菲律賓人獲釋，25日晚間也有13名以色列人及4名泰國人獲釋，已於26日抵達以色列。

CNN報導，納坦雅胡辦公室聲明表示，已經收到預定於26日從加薩獲釋的人質名單，「安全官員正在檢查名單」，也已傳達人質家屬。

▲ 載有救援物資的卡車開往加薩北部。（圖／路透）

另一方面，聯合國指出，25日有61輛載有食物、水和緊急醫療用品的卡車在加薩北部卸貨，為10月7日哈瑪斯突襲以色列以來，對加薩北部的最大批援助。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）25日聲明宣布，以哈停火第二天，有11輛救護車、3輛大巴和一輛平板卡車開往希法醫院協助撤離，還有200輛卡車開往與埃及接壤的尼扎納過境點（Nitzana crossing），至當地晚間已有187輛進入加薩，包括12.9萬公升燃料。

巴勒斯坦紅新月會早前則聲明指出，25日收到埃及紅新月會的187輛卡車物資，並向加薩市及加薩北部地區派遣自10月7日以來最大規模援助車隊。