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泰飛機引擎空中爆炸！機身劇烈晃動狂噴火花　乘客嘔吐暈厥

記者葉睿涵／編譯

泰國著名歌手Por Annop日前搭機時，竟意外遇到空中驚魂記，飛機的引擎突然在半空爆炸起火，嚇得機長迅速迫降，才成功安全著陸，讓機上乘客死裡逃生。

據泰媒Thai PBS報導，Por Annop在IG指出，他最近搭機時，遇到了一起驚心動魄的事件，原來他所搭乘的飛機在上午11時10分離開廊曼機場後，飛機的右側引擎突然在半空中發生爆炸、完全不能運作，還冒出了不少火花。

一名坐在飛機右翼附近的乘客描述，飛機引擎故障後，機身出現猛烈震動，不久後飛機突然噴出火花，有多名乘客暈倒，「我回頭一看，就見到有一道長長的火浪噴湧而出」。

▲▼泰國歌手Por Annop搭機時，意外遇到空中驚魂記。（圖／翻攝自YouTube）

▲泰國歌手Por Annop搭機時，意外遇到空中驚魂記。（圖／翻攝自YouTube）

隨後，機長迅速宣布飛機故障，要求乘客保持冷靜，並決定立即返航。現場畫面也可見，飛機在降落過程中，有不少乘客都出現了噁心、嘔吐、昏厥等狀況，而空服員則不斷協助乘客搧風，以緩解大家的生理不適。

幸運的是，機長冷靜地帶著大家迫降廊曼機場，並在中午12時05分成功安全著陸。機長分析，這起意外可能是因為有鳥類進入引擎，或是引擎故障所致。

報導稱，涉事飛機是今年6月才剛被泰國的航空公司啟用。它此前只飛了5年，並曾在國外2家航空公司服役，但這起意外發生的原因仍有待調查。

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泰國東南亞要聞飛機引擎爆炸Por Annop

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