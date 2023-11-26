洩密給以色列！　2巴勒斯坦人遭射殺「拖屍遊街」

▲ 約旦河西岸城鎮圖卡瑞姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦官員表示，巴勒斯坦激進份子25日上午在約旦河西岸一處難民營射殺2名據報向以色列提供情報的人，狠踹血跡斑斑的屍體，還拖著屍體在巷弄遊街，試圖綁在電塔上示眾。

《美聯社》報導，本案25日發生於圖卡瑞姆（Tulkarem）難民營，一名巴勒斯坦安全官員稱，當地一支激進組織指控2名巴勒斯坦人，幫助以色列部隊在11月6日的一起大規模行動中襲擊該組織，導致3名重要成員死亡。2名被控為告密者的死者分別為30歲及30歲出頭，其中一人來自勞改營。

另一名要求匿名的巴國官員證實，巴勒斯坦安全部隊已經得知這起事件。檢方表示，未來幾天內將公布警方調查細節。

當地激進組織隸屬阿克薩烈士旅（AAMB），為世俗派法塔組織（Fatah party）武裝分支，在2名男子被殺後發表一份含糊的聲明，稱「我們沒有冤枉他們，但他們自己做錯事」。

其中一名被控通敵者的家屬25日聲明撇清關係，聲稱這名聲名狼藉的親戚是「我們毫不後悔切斷的邪惡手指」，「我們是完全無辜的，不會允許任何人將他的罪行歸咎於我們。」

身在難民營的巴國記者指出，這兩人在街頭遭武裝份子開槍射殺後，數百名巴勒斯坦人湧向難民營入口。他們試圖將殘破不堪的屍體掛在電塔上，但難度太高，最後丟棄在營地一所聯合國學校圍牆上，腳用鐵絲網纏住。

網路上流傳的影片可見，2名男子承認通敵時已經疲憊不堪，一邊描述和以色列情報官員的互動，稱以方為換取情報向他們支付數千美元。以色列安全局辛貝特（Shinbet）長期施壓巴勒斯坦人，以敲詐勒索或提供就業機會、以色列入境許可等手段，迫使他們成為告密者

這起事件令人想起1987年與2000年，巴勒斯坦人兩度反抗以色列統治期間，被占領的約旦河西岸混亂局面。兩次起義都持續數年，期間經常發生殺害所謂告密者的事件，有些遺體會被公開展示。