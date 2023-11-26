赴泰機票要變貴了！泰國調高「機場稅」　明年4月漲至730泰銖

▲泰國有6家主要機場將調高其乘客服務費。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國是不少國人喜愛的度假勝地，但有鑑於機場在安裝智慧技術後成本大幅增加，泰國機場營運公司（AOT）宣布，從2024年4月1日起，旗下6個主要機場的乘客服務費（PSC）將上調30泰銖。

綜合泰媒報導，AOT執行長吉瑪那瓦（Kirati Kitmanawat）宣布，該公司將自2024年4月1日起，將旗下6個機場原價為700泰銖（約新台幣626元）的乘客服務費，調高至730泰銖（約新台幣653元）。

吉瑪那瓦也表示，國內航班的機場稅也將由100泰銖（約90元台幣）提升至130泰銖（約116元台幣），而相關調漲措施已獲得泰國民航局的批准。

▲機場稅調高後，泰國航班的票價預計也將會調漲。（圖／CFP）

報導稱，AOT此次上調乘客服務費，是為了應對6個機場安裝了通用乘客處理系統（Cupps）後，所導致的營運成本增加。Cupps提供登機報到和自動報到服務，以利航空旅客能在機場自助報到，或是在班機起飛前12小時提前辦理登機手續。

一般而言，乘客在購買機票時，航空公司就會代為收取俗稱為「機場稅」的乘客服務費，再將稅收繳交給當地政府，因此機場稅調高後，飛往泰國或泰國的國內航班票價預計也會調漲。

受這項調整影響的機場包括了素萬那普機場（BKK）、廊曼機場（DMK）、清邁機場（CNX）、清萊機場（CEI）、合艾機場（HDY）和普吉機場（HKT）。