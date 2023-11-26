英國246惡霸犬「面臨安樂死」！　12／31前無人認養恐死路一條

▲英國發生多起惡霸犬咬傷或咬死人的事件，因此發布相關禁養令。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

英國因為出現多起特大美國惡霸犬（American XL Bully）攻擊人類的事件，因此當局決定自2024年起發布禁養令，新制則會分2階段進行。不過如今卻傳出，有至少246隻被安置在收容所的惡霸犬，如果在年底前無法成功找到新主人，將面臨安樂死命運。

根據《天空新聞網》報導，英國頒布的特大美國惡霸犬禁養新政策規定，2024年1月1日起，不得再販售惡霸犬或是變更惡霸犬的飼主，而飼主在遛狗時也必須替狗狗戴上鼻套並拴上狗鏈，同時在2月前主動向政府申請許可證，才可以繼續飼養惡霸犬。

如今卻出現新問題，目前被安置在收容中心的惡霸犬恐將面臨安樂死命運。根據規定，2024年起不得再變更惡霸犬的飼主，也就是說，收容所必須在12月31日前，替這些無家可歸的惡霸犬找到新主人。

儘管收容所可以向政府申請飼養許可證，但這也代表狗狗將一輩子留在收容所，且出於福利考量，大多數的收容所不會選擇這樣做。根據統計，皇家防止虐待動物協會（RSPCA）、藍十字（Blue Cross）、巴特西貓狗之家（Battersea Dogs and Cats Home）、狗狗信託（Dogs Trust）以及梅修（Mayhew）等5個慈善動物收容所就有至少246隻惡霸犬將面臨安樂死。

巴特西貓狗之家更直言，246隻狗狗只占了全英國被救助惡霸犬總數的一半以下，也就是說未來將有更多的惡霸犬會被安樂死。藍十字則補充表示，安樂死惡霸犬的總成本可能超過9萬英鎊（約新台幣359萬元），因為平均安樂死1隻惡霸犬就要花費350至400英鎊，（約新台幣1.3至1.5萬元）。主要原因則是因為惡霸犬體型較大，所需的火化成本更高，且在安樂死的過程中也需要更多藥物。

另一方面，惡霸犬的飼主必須在2月以前替狗狗結紮。藍十字直言，如果政府不延長結紮期限，獸醫與收容中心難以負荷大量的結紮需求，就必須暫停其他預防工作，例如疫苗接種與其他品種的結紮。