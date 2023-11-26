日媒：台選舉有美中暗鬥痕跡　柯文哲可能成「颱風眼」

▲柯文哲現身君悅酒店，出席藍白合會談。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者戴雅真東京25日專電

藍白合協商破局，日本經濟新聞報導，台灣選舉背後有美中暗鬥的痕跡，且可能持續到投票為止。時事通信社報導，民眾黨總統參選人柯文哲的支持群眾來自民進黨和國民黨的過去支持者，他可能成為今後選戰的颱風眼。

日本媒體觀察台灣總統大選的「在野黨候補者一本化」（在野黨候選人整合），日本經濟新聞報導，「台灣總統選舉有美中暗鬥的痕跡」，美國希望透過分散在野黨選票，來維持親美路線的民進黨提名參選人賴清德領先地位，中國則希望讓親中政黨實現政黨輪替。

報導細數10月中旬以來美中暗鬥的跡象，包括中國對鴻海集團旗下富士康查稅、美國快速完成原本要獨立參選的鴻海科技集團創辦人郭台銘副手賴佩霞放棄美國籍的手續。11月，馬英九基金會執行長蕭旭岑訪中，接著馬英九執政時期的行政院長劉兆玄訪中並與中國全國政協主席王滬寧會面，前總統馬英九隨後出面整合藍白。

還有，柯文哲透露美國在台協會（AIT）致電關切，以及美國總統拜登當面警告中國國家主席習近平勿干預台灣大選、中國當局開罰鴻海等。

▲藍白合會談現場，柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫合影。（圖／記者李毓康攝）



郭台銘原本打算代表國民黨出馬競選總統但未獲提名，於8月宣布以無黨籍身分參選。郭台銘向來被認為是親中派系，為何中國會想要動搖他的參選？日經指出，中國方面警惕的是，若郭台銘加入，他將和侯友宜與柯文哲競爭選票，反而讓民進黨處於有利狀態。

日經指出，美國起初似乎想要阻止在野黨整合。郭台銘出馬最大的障礙在於賴佩霞的美國籍。當初聯絡AIT詢問放棄美國籍，得到的答案是需要3到6個月，被認為時程上恐怕來不及，會讓郭台銘連署白忙一場，結果僅花了1個多月就完成手續。可以解讀為，美國鼓勵郭台銘繼續選下去。

報導指出，國民黨與民眾黨的攜手過程也很神秘。在許多專家都認為兩黨不可能合作的狀況下，他們卻於15日突然宣布達成共識。會議由與中國關係密切的馬英九主持，而蕭旭岑和劉兆玄此前相繼訪中，劉兆玄14日還見了王滬寧。儘管馬英九方面否認，但普遍猜測兩黨達成共識「有中國的參與」。

日經表示，台灣在地緣政治上處於重要位置，將樹立新的親美政權還是傾向親中，將對美中對立的走向帶來重大影響。美中之間的暗鬥可能會持續到投票為止。

▲明年總統大選呈現「三腳督」局面。圖為賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



時事通信社報導，藍白合破局，讓賴清德處於優勢地位，但目前民調第二的柯文哲有機會贏得厭倦民進黨與國民黨的年輕人支持，成為這場選舉的「颱風眼」。

日本立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨3個在野黨議員今年7月組團訪問台灣時拜會柯文哲，當時前外相前原誠司在會中以「颱風眼」來稱柯文哲，之後被媒體廣為使用。

報導分析，藍白合的談判步調始終操控在柯文哲手裡。他19日在誓師大會上對支持群眾說，「將用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」，當時藍白還在談判整合，柯文哲這個看似「失信」的舉動，卻贏得支持者歡呼。

報導指出，台灣政府消息人士說，「這完全是柯文哲的秀。如果他成為在野黨整合的總統候選人，會是比侯友宜更強大的對手」。民進黨在去年地方選舉大敗後已經意識到選民不滿，而產生了危機意識，藍白合最終破局，想必讓民進黨鬆了一口氣。

不過，最近民調顯示賴清德的支持率有下降趨勢，柯文哲則是呈現上升趨勢，兩者之間的差距正在縮小。報導指出，柯文哲的支持者「過去是國民黨或民進黨的支持者」，現在被他奪了過來。柯文哲這個在資金和組織力上都比不過兩黨的第三勢力，很可能成為今後選舉戰的「颱風眼」。