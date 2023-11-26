男護工「狗繩勒斃」身障女友！　2天後屍體才被發現

▲海德在貝特曼家中將她殺害。（圖／West Midlands Police）

記者王佩翊／編譯

英國一名男子結識身障女友後，便搬到對方家中，並收取薪資成為對方的護工，照顧女友的生活起居。然而兩人某日發生爭執後，該名男子竟然對手無寸鐵的女友施暴，並用寵物牽繩將對方勒斃，因此被判無期徒刑。

根據《天空新聞網》報導，西密德蘭郡（West Midlands）的50歲女性貝特曼（Sara Bateman）認識41歲的海德（Matthew Hyde）後，墜入愛河。由於身障的貝特曼難以自理生活，因此男方也在相識不久後成為她的護工，搬進她家與她同居，同時收取薪水照顧她的生活瑣事。

誰也沒想到，兩人3月28日發生爭執，海德一怒之下竟毆打無法反抗的貝特曼，最後還拿狗狗牽繩將她勒斃，隨後逃亡。貝特曼的兒子3月30日去探望母親，就在家中發現貝特曼的屍體，嚇得他立刻報警。

根據警方透露，貝特曼被發現時，她的臉部明顯有遭到攻擊的痕跡，除了傷口與瘀青外，脖子上則纏著一條狗繩。警方在數個小時後，找到海德並將其逮捕，同時指控他謀殺貝特曼。

警方指出，海德以最令人遺憾的方式濫用貝特曼對他的信任，在本應該安全的家中對她施加惡意攻擊。海德承認謀殺指控，被判無期徒刑。貝特曼的家屬悲痛表示，「在那一天，我們親愛的媽媽、姊姊以及奶奶的生命被奪走，我們的生命也被奪走了。沒有什麼事比失去她的世界更讓我們傷心。」