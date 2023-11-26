韓中日外長會議今登場！談重啟三國領導人峰會　王毅太忙不開記者會

▲中國外交部長王毅抵達南韓釜山後，與日本外務大臣上川陽子進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓、日本、中國外長會談時隔3年，今日（26）將在南韓釜山召開，屆時三國外長首先將針對三國領導人峰會的進行日期進行協商，預計最快今年內、最慢明年舉行，同時還會討論北韓（朝鮮）等地區情勢議題。不過在這場會談之後，三國外長並不會召開聯合記者會，也不會共同進行晚宴。

根據《韓聯社》，南韓外交部長朴振、日本外務大臣上川陽子、中國外交部長兼中國共產黨中央政治局委員王毅，26日將在南韓釜山召開三國外長會議，是繼2019年8月在中國四川省成都召開後，時隔4年3個月韓中日三國外長再度齊聚一堂。

此次韓中日三國外長會談的最大談論焦點，莫過於中國國家主席習近平、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將在何時進行峰會。報導預估，經過此次會談後，三國領導人峰會的具體舉辦時間將會變得更加明確，最快將在今年內舉辦、最慢則是明年初。

朴振昨日（25）晚間抵達釜山的下榻處後向現場記者表示，「此次會談重點，將會針對三國領導人峰會的舉辦時間進行更加緊密的討論，預計將儘快舉行。我認為，在此次會議之後，峰會舉辦的時間會變得更明確。」

在南韓、日本、中國三方外交部長進行會談之前，南韓將會和中國、日本進行各自的雙邊會談。

▲南韓外交部長朴振。（圖／達志影像／美聯社）

其中，朴振預計將和王毅討論北韓（朝鮮）發射軍事偵察衛星的問題、以及北韓強化與俄羅斯之間的軍事合作，他再次呼籲王毅所代表的中國能夠在韓半島（朝鮮半島）問題上扮演具建設性的關鍵角色；同時，他也會向中方解釋，南韓決定中止《九一九軍事協議》關於禁航區域設定的部分，是為了保護國民生命安全，乃為防禦舉措。

日媒《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》指出，日本、南韓、中國雖然在進行三國外長會談之前，會先進行午宴，而會談結束後本來預計進行聯合記者會和晚宴，卻因為行程繁忙的王毅急著離開南韓，才決定取消舉辦記者會和晚宴。

另外，上川陽子可能會向朴振表明，日本政府對於南韓首爾高等法院在韓籍慰安婦二次損害賠償訴訟二審判決的立場。據悉，法官在判決中要求日本政府須賠償每名慰安婦2億韓元。不過報導也分析，此次判決並不會對韓日關係產生決定性的影響。