5種食物以為健康「其實超NG」　美女醫：含糖量等同一罐汽水

▲部分果汁含糖量高，健康效果恐打折。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州女醫師布朗（Mijin Brown）經常在TikTok發布影片，宣導健康知識。她點名了5種「沒有想像中那麼健康」的食物，包括果汁、部分水果、燕麥奶、燕麥粥、米餅，可能是含有過高糖分，或容易對血糖造成巨大影響等等。

1、果汁

布朗在影片中指出，市面上部分果汁很甜，有的含糖量甚至跟一罐汽水一樣多。此外，它也缺乏了原本水果含有的纖維。因此，如果可以選擇，還是建議吃一整顆水果會更好。

2、部分水果

儘管如此，天然水果也不一定是安全選項。布朗指出，以前的蔬果大部分都很小顆、充滿纖維、甜度很低，「但現在的水果太瘋狂了」，「它們被設計得更大、更甜、較少纖維，這些都影響了我們的血糖值。」她甚至認為，一些水果「應該被視為甜點」，例如芒果、鳳梨、香蕉、葡萄。

▲燕麥粥也被點名，容易因為加入過多糖分，反而不利健康。（圖／CFP）



3、燕麥奶

布朗指出，燕麥奶的碳水化合物及糖分含量都很高，更別提為了增加口感與風味，拌入的防腐劑、乳化劑、增稠劑等化學添加物。她建議，可以改喝無糖杏仁奶或椰奶。

4、燕麥粥

雖然燕麥是低升糖指數（GI）食物，並且富含纖維質，但如果添加糖分，健康效果恐怕大打折扣，建議避免調味產品，或者選擇粗燕麥片。布朗指出，對於糖尿病患者而言，燕麥粥是「有爭議的」建議飲食，因為病患需要限制碳水攝取量。她建議，可以用無糖椰奶優格代替燕麥粥。

▲西方超市販售的米餅經常標榜少油、低熱量、無麩質等。（圖／CFP）



5、米餅

雖然米餅看似成分單純，有些產品甚至標榜少油、低熱量、無麩質等，但它缺乏纖維且碳水含量高。此外，大部分人單獨食用時「很難滿意」，往往會加上酪梨或堅果醬調味，不知不覺吃下過多蛋白質與脂肪。

儘管許多人感謝醫師提醒，但也有不少網友抱持懷疑態度，甚至絕望表示，「我們到底還能吃什麼」、「夥伴們，那水還安全嗎？」對此，布朗在留言區回應，不管是吃什麼東西，都要謹記「適度攝取」。