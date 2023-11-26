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終於回家了！以色列9歲童獲哈瑪斯釋放　「狂奔激擁父親」影片曝

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模突襲以色列後，以色列國防軍封鎖加薩走廊、實施地面作戰，近來雙方終於依據停火協議，決定釋放以色列人質和巴勒斯坦囚犯，其中在人質釋放名單中，包括以色列9歲男童奧哈德。如今，以色列醫院公佈影像，奧哈德見到走廊另一端的家人後，急忙跑上前和他的父親擁抱。

根據《路透社》，奧哈德（Ohad Munder）是24日哈瑪斯釋放4名幼童的其中之一，在計畫為期4天的停火協議和交換囚犯的第一天，奧哈德與他的母親、祖母一起返回以色列，而奧哈德在被哈瑪斯俘虜去加薩走廊後，在加薩度過了他的9歲生日。

▲▼以色列9歲男童奧哈德從加薩獲釋後，在醫院興奮和家人團聚。（圖／路透）

▲▼以色列9歲男童奧哈德從加薩獲釋後，在醫院興奮和家人團聚。（圖／路透）

▲▼以色列9歲男童奧哈德從加薩獲釋後，在醫院興奮和家人團聚。（圖／路透）

施耐德兒童醫療中心（Schneider Children's Medical Center）位於以色列中央區的城市佩塔提克瓦。從該間醫院所發布的影片中可以看到，當奧哈德從醫院走廊看到焦急等待他返家的家人後，連忙奔向走廊的另一端，而奧哈德的父親則是興奮地把奧哈德抱起來。

兒童醫療中心兒科主任利夫尼（Gilat Livni）透露，4個獲釋孩童的狀況都相對良好，「他們向我們分享了經歷，我們和他們一起熬夜到很晚，儘管這很有趣，但也令人感到沮喪、同時又非常感動。」

奧哈德27歲的表姊哈維夫（Roni Haviv）透露，當她看見哈瑪斯武裝分子將帶著蜘蛛人棒球帽的奧哈德交給紅十字會工作人員的影片後熱淚盈眶，「我迫不及待要見到奧哈德，想要趕快把魔術方塊送給他，我知道他真的很喜歡這個魔術方塊，他一定非常想念它。」

▲▼奧哈德獲釋後，終於能玩最愛的魔術方塊。（圖／路透）

▲奧哈德獲釋後，終於能玩最愛的魔術方塊。（圖／路透）

醫院後來也進一步公布新相片，奧哈德正在玩魔術方塊、吹泡。

奧哈德的父親表示，奧哈德54歲的母親凱倫（Keren）、78歲的祖母露絲（Ruth）都很健康，但奧哈德78歲的祖父亞伯拉罕（Avraham Munder）依舊被哈瑪斯囚禁在加薩走廊。

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