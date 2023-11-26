第二輪17名人質抵達以色列！　名單公布最年幼僅3歲

▲第二輪人質釋放，已成功抵達以色列。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯25日晚間釋放第二批人質共17人，13人為以色列籍、4人為泰國籍。以色列官方證實，17人已全數抵達以色列，13名獲釋以色列人質中，最年長為67歲，最年幼為3歲。

CNN報導，以色列國防軍表示，25日當天獲釋的17名人質，在乘坐紅十字會車隊的車通過拉法（Rafah）關口後，已經成功抵達以色列。以軍表示4名外籍人質皆為泰國人，其餘13名人質全數為以色列公民，以下是獲釋以色列人質名單，由年長至幼依序排列。

哈蘭（Shoshan Haran）：67歲

韋斯（Shiri Weiss）：53歲

阿維多里（Sharon Avigdori）：52歲

舒罕（Adi Shoham）：38歲

雷傑夫（Maya Regev）：21歲

諾加（Noga Weiss）：18歲

諾耶姆（Noam Or）：17歲

阿爾瑪（Alma Or）：13歲

若騰姆（Hila Rotem）：13歲

諾姆（Noam Avigdori）：12歲

翰德（Emily Hand）：9歲

內韋（Naveh Shoham）：8歲

耶爾（Yahel Shoham）：3歲

以色列官員指出，諾耶姆與阿爾瑪的父親歐爾（Dror Or）仍在哈瑪斯手中，母親尤娜已於10月7日的哈瑪斯突襲攻擊中身亡。若騰姆的母親拉雅（Raaya Rotem）也還是人質。

此前哈瑪斯延遲釋放人質引發停火提前終止的疑慮，哈瑪斯表示除非以色列遵守承諾讓援助卡車進入加薩走廊北部，否則繼續推遲第二輪人質釋放；以軍則下達通牒，若以國人質未在午夜前獲釋，以軍將恢復對加薩走廊的攻勢。經過美國與卡達斡旋後，問題才得以排除。