破380萬瀏覽！女友喜宣布懷孕　不孕男傻眼「我該怎麼辦」

▲不孕男的女友懷孕了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

外國一名男網友發文表示，女友開心宣布懷孕了，但他卻開心不起來，因為女友和其他親友都不知道的是，其實他早因幾年前的一次傷勢被診斷出不孕。眼睜睜看著女友在自己面前說謊的窘境，也引起網友熱議。

英媒《每日星報》報導，該名男網友在X（前身推特）發文，表示女友懷孕了，眾人卻都不理解即將為人父的他為何不感到興奮。真實原因是，他並沒有告訴別人他因為幾年前受的一場傷導致失去生育能力，「不確定接下來該怎麼做」。

該篇文章PO出後一周內就吸引了380萬人次瀏覽，許多網友紛紛留言鼓譟，要原PO找女友當面對質，看看她會說出什麼話，還有人建議要「富含創意程度」，把自己的不孕證明列印下來，當作聖誕節禮物送給女友，再欣賞對方發青的臉色。

不過也有不少人認為，經過這些年，原PO應該再去做一次檢測，因為醫學實例上有很多原本被診斷出不孕的人，後來都被證實其實仍有生育能力，所以原PO錯怪女友的可能還是存在的。

還有網友把原PO隱瞞不孕與女友偷吃懷孕相比較，「如果你在跟某個可能會想要小孩的人進入關係前，把那種事（懷孕）隱瞞起來的話，不確定你的道德標準有好到哪裡去。」