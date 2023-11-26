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停火瀕破局！　以軍：哈瑪斯恢復釋放17名人質

▲第二輪人質釋放。（圖／路透）

▲第二輪人質釋放。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯先前宣布延遲交換人質，被以色列下達「午夜前獲釋否則恢復攻勢」的通牒，終於在25日晚間將13名以色列人質與4名外籍人質釋放，交由紅十字會帶出加薩。以軍也證實，人質正被帶往埃及與巴勒斯坦交界的拉法（Rafah）邊境點。最新消息指出，本波獲釋人質數量為17人。

CNN報導，以色列國防軍（IDF）表示，紅十字會告知正將一批人質帶往拉法關口，不久後車隊在拉法被人目擊。哈瑪斯表示，本批釋放人質共13人，包括以色列公民與外國籍人士。

《福斯新聞》（FOX News）指出，哈瑪斯將13名以色列人質與4名外籍人質交給紅十字會，比此前哈瑪斯宣布本波將釋放的19名以國人質、7名外籍人質還少。

埃及方面，有目擊者指出埃及已出動救護車隊與一輛巴士前往拉法，準備接收人質。

此前哈瑪斯延遲釋放人質引發停火提前終止的疑慮，哈瑪斯表示除非以色列遵守承諾讓援助卡車進入加薩走廊北部，否則繼續推遲第二輪人質釋放。以軍則下達午夜通牒，若以國人質未在午夜前獲釋，以軍將恢復對加薩走廊的攻勢。

積極斡旋的美國與卡達為解決推遲可能引發的停火破局，美國總統拜登與卡達埃米爾（君主）與首相聯繫，試圖解決以哈雙方一度僵持不下的局面，讓人質能夠順利釋放。美國高階官員也與以色列、卡達、埃及方面保持聯繫，之後白官官員收到卡達官方的通知，表明「問題已經解決了」，紅十字會正前往接收人質。

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